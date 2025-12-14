Famosos que inspiran: 10 estrellas de Hollywood que apoyan sin tabú la transición de género de sus hijos

Suscríbete a nuestros canales

La identidad de género se ha convertido en un tema central en la conversación social, y varias figuras públicas de alto perfil han usado su plataforma para demostrar un apoyo incondicional y ejemplar a sus hijos que se identifican como transgénero o no binarios.

Estas historias han logrado abrir un diálogo crucial sobre la aceptación familiar y la visibilidad de la comunidad. En este sentido, múltiples celebridades comparten abiertamente el proceso de transición de sus hijos, y destacan la importancia de la validación y el amor.

Celebridades con hijos transgénero

Cher: Su hijo, Chaz Bono, completó su transición de mujer a hombre, un proceso que fue documentado. Cher ha sido una defensora de los derechos de su hijo y de la comunidad LGTBQ+.

Charlize Theron: Su hija, Jackson Theron, se identifica como niña. Charlize reveló en 2019 que Jackson le dijo a los tres años que no era un niño. La actriz la apoya incondicionalmente.

Angelina Jolie y Brad Pitt: Su hijo, John Jolie-Pitt (anteriormente conocido como Shiloh), se identifica como chico y comenzó a usar ropa masculina y a pedir que lo llamaran John desde una edad temprana.

Dwyane Wade (Exbaloncestista): Su hija, Zaya Wade, se identifica como una chica trans. Dwyane Wade y su esposa, Gabrielle Union, han sido muy abiertos y activos en el apoyo a su hija.

Cynthia Nixon (Actriz de Sex and the City): Su hijo, Samuel Joseph Mozes, es un chico trans. La actriz ha expresado públicamente su orgullo por él.

Karina (Cantante venezolana): Su hijo menor, Xander, es un chico trans. Karina ha sido muy transparente sobre el proceso de transición de su hijo y el apoyo incondicional de su familia.

Mark Ruffalo: Su hija, Bella Ruffalo, se considera no binaria.

Annette Bening y Warren Beatty: Su hijo, Stephen Ira, es un chico trans y escritor.

La narrativa de estas familias demuestra que el amor, el respeto y la validación son la base más fuerte para apoyar el bienestar y la salud mental de los jóvenes que atraviesan una transición de género.

