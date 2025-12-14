Chisme

Famosos que inspiran: 10 estrellas de Hollywood que apoyan sin tabú la transición de género de sus hijos

Las celebridades demuestran que la familia va siempre por encima de la fama.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 08:00 am

La identidad de género se ha convertido en un tema central en la conversación social, y varias figuras públicas de alto perfil han usado su plataforma para demostrar un apoyo incondicional y ejemplar a sus hijos que se identifican como transgénero o no binarios.

Estas historias han logrado abrir un diálogo crucial sobre la aceptación familiar y la visibilidad de la comunidad. En este sentido, múltiples celebridades comparten abiertamente el proceso de transición de sus hijos, y destacan la importancia de la validación y el amor.

Celebridades con hijos transgénero

Cher: Su hijo, Chaz Bono, completó su transición de mujer a hombre, un proceso que fue documentado. Cher ha sido una defensora de los derechos de su hijo y de la comunidad LGTBQ+.

Charlize Theron: Su hija, Jackson Theron, se identifica como niña. Charlize reveló en 2019 que Jackson le dijo a los tres años que no era un niño. La actriz la apoya incondicionalmente.

Angelina Jolie y Brad Pitt: Su hijo, John Jolie-Pitt (anteriormente conocido como Shiloh), se identifica como chico y comenzó a usar ropa masculina y a pedir que lo llamaran John desde una edad temprana.

Dwyane Wade (Exbaloncestista): Su hija, Zaya Wade, se identifica como una chica trans. Dwyane Wade y su esposa, Gabrielle Union, han sido muy abiertos y activos en el apoyo a su hija.

Cynthia Nixon (Actriz de Sex and the City): Su hijo, Samuel Joseph Mozes, es un chico trans. La actriz ha expresado públicamente su orgullo por él.

Karina (Cantante venezolana): Su hijo menor, Xander, es un chico trans. Karina ha sido muy transparente sobre el proceso de transición de su hijo y el apoyo incondicional de su familia.

Mark Ruffalo: Su hija, Bella Ruffalo, se considera no binaria.

Annette Bening y Warren Beatty: Su hijo, Stephen Ira, es un chico trans y escritor.

La narrativa de estas familias demuestra que el amor, el respeto y la validación son la base más fuerte para apoyar el bienestar y la salud mental de los jóvenes que atraviesan una transición de género.

