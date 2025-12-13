El ícono de acción se rinde: las múltiples cirugías que forzaron la nueva imagen de Sylvester Stallone

Suscríbete a nuestros canales

La gala de los Kennedy Center Honors 2025 en Washington, D.C., que honraba a la leyenda de Hollywood Sylvester Stallone, estuvo marcada por un detalle que generó una ola de preocupación entorno a la estrella de 79 años.

El actor, famoso por encarnar la fuerza bruta de personajes como Rocky Balboa y Rambo, apareció en el escenario apoyándose por primera vez en un bastón negro, un recordatorio físico y contundente del alto precio que ha cobrado su carrera en el género de acción.

Sylvester Stallone, que fue uno de los cinco galardonados en la 48.ª edición de estos prestigiosos premios, siempre se ha mostrado abierto sobre su lucha continua con lesiones crónicas, especialmente en la espalda.

Recordemos que en el pasado, ya tuvo que pasar por numerosas intervenciones quirúrgicas de espalda, incluyendo complejas cirugías de fusión espinal. Una de las lesiones más críticas ocurrió durante el rodaje de Los Mercenarios (2010), donde sufrió una fractura grave en el cuello.

El incidente requirió la inserción de una placa metálica, sobre este momento, el propio Sylvester Stallone llegó a declarar que nunca se recuperó completamente: "Nunca volví a ser físicamente el mismo".

Aunque su presencia en la alfombra roja y en el escenario con el bastón desató rápidamente comentarios en redes sociales sobre su estado de salud, también sirvió para poner en perspectiva el sacrificio físico detrás de su éxito.

La imagen de Sylvester Stallone, la eterna figura de invencibilidad cinematográfica, ahora necesitando apoyo, subraya el verdadero costo de una carrera dedicada a desafiar los límites físicos en pantalla.

