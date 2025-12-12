De la Costa Oeste a las pistas de hielo: Snoop Dogg consigue una responsabilidad importante en el Team USA para Milano-Cortina 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) sorprendió al anunciar que Snoop Dogg será parte de Team USA como Entrenador Honorario durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. La designación, de carácter voluntario, lo posiciona como un referente de apoyo emocional y motivación para los atletas estadounidenses, más allá de la pista de competencia.

Un rol fuera de la técnica deportiva

El papel de Snoop Dogg no será instruir a los atletas ni intervenir en sus entrenamientos; su misión es ofrecer impulso emocional, motivación y acompañamiento. La presencia de una figura de su talla busca fortalecer la moral del equipo y crear un ambiente positivo en momentos de máxima presión.

Según sus propias palabras, “los atletas del equipo de EE.UU. son las verdaderas estrellas; yo solo estoy aquí para animarlos, motivarlos y tal vez aportarles un poco de sabiduría desde la banca”. Su enfoque desenfadado busca equilibrar la seriedad de la competencia con un ambiente de cercanía y apoyo.

Conexión con la cultura y el público

La incorporación de Snoop Dogg no solo es simbólica, sino también estratégica. Su participación atrae la atención de audiencias más jóvenes y amplía la visibilidad de Team USA a nivel internacional, combinando deporte y cultura pop. Además, su historial en proyectos comunitarios y deportivos refuerza su papel como guía inspiracional.

Esta decisión también forma parte de una tendencia del USOPC por incluir figuras de la cultura popular en el entorno olímpico, fortaleciendo la narrativa de los atletas y su historia más allá de los resultados en la pista.

Impacto mediático y expectativas

El Comité Olímpico confía en que la presencia del rapero aumente la cobertura mediática del equipo, genere engagement con nuevos públicos y aporte un impulso motivacional único en los Juegos de Invierno. Se espera que esta iniciativa combine apoyo emocional, visibilidad y carisma, beneficiando tanto a atletas como a la percepción pública de la delegación estadounidense.

En definitiva, Snoop Dogg pasa de la Costa Oeste del rap a las pistas de hielo con un rol que, aunque simbólico, promete dejar huella en la historia de Team USA y en la experiencia de los atletas durante Milano-Cortina 2026.

