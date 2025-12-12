Natalia Jiménez anuncia su regreso a Caracas para el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Natalia Jiménez volverá a Venezuela para ofrecer un concierto en el Poliedro de Caracas. La cita está programada para el 28 de febrero de 2026. La presentación es producida por Invershow, empresa que facilita el regreso de la artista al país.

La trayectoria de la artista

Natalia Jiménez inició su carrera como solista en 2011 con un álbum homónimo que incluyó el tema "Creo en Mí". A lo largo de su carrera, ha realizado giras por países de América Latina y Estados Unidos. Su música combina elementos de balada y pop, y ha recibido diversos reconocimientos.

Disponibilidad de entradas

Las entradas para el concierto ya están a la venta. Se pueden adquirir a través del sitio web www.mitickera.com, así como en las tiendas físicas @camildeli en Los Palos Grandes y @metroparkve en Chacao.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube