Revelador: Natalia Jiménez confiesa detalles íntimos sobre el trastorno que padece y cómo lo vive

La cantante española, Natalia Jiménez decidió hablar públicamente sobre cómo es vivir con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece a sus 43 años de edad.

Durante una entrevista en El interrogatorio de Said García, la artista confesó que "es muy difícil vivir así".

"Es como tener 50 pantallas de televisión abiertas a la vez y tratar de prestarle atención a una", afirmó Natalia Jiménez.

Además, la intérprete de 43 años, comentó que este trastornos le ha generado una dificultad para concentrarse que en varias oportunidades le ha ocasionado olvidos frecuentes, incluso durante sus presentaciones en vivo.

"Me pasa con las letras de mis canciones. No puedo salir a cantar sin un apuntador desde que tengo uso de razón. Como cantante es super frustrante. Siempre tengo que tener un teleprompter porque me distraigo", reveló Natalia Jiménez.

"El TDAH no esa parte simpática de que se te olvidan las cosas, eres despistado, eres hiperactivo, tiene otro lado que es agresivo, que es depresivo, hipersensible", añadió.

"Solemos ser desordenados, no podemos terminar las tareas. Son cosas que te afectan tu vida diaria", admitió. "Tendemos a tener una autoestima baja porque durante toda nuestra vida nos están corrigiendo. La gente nos está dando un mal feedback: estás haciendo esto mal, estate quieto, no te muevas, no grites".

