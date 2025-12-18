Fallece reconocida influencer brasileña tras un accidente automovilístico: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

El siniestro ocurrió cerca de las 11:50 p.m. del domingo en la Avenida Brasil, una de las principales vías de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina. Según los reportes policiales preliminares, el vehículo, un Volkswagen Polo, era conducido a alta velocidad por una amiga de Aline, de 39 años. En un tramo de la avenida, la conductora perdió el control del automóvil, que se estrelló contra un poste. La fuerza del impacto fue tan severa que el auto quedó destrozado en la parte delantera.

El desenlace

Aline Cristina Dalmolin, quien viajaba en el asiento del copiloto, sufrió lesiones gravísimas a causa del accidente. Los equipos de emergencia fueron alertados y llegaron rápidamente al lugar. Ella fue rescatada de los escombros del vehículo y trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Balneário Camboriú. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, sus heridas resultaron incompatibles con la vida y fue declarada muerta poco después de llegar al centro asistencial. La conductora, quien también resultó lesionada, sobrevivió al accidente y fue hospitalizada.

La investigación y las primeras conclusiones

La Policía Militar de Santa Catarina inició de inmediato una investigación para determinar las causas exactas del choque. Los primeros indicios apuntan a que el exceso de velocidad fue un factor determinante en la tragedia. Además, las autoridades no descartan que la conductora pudiera haber estado bajo la influencia del alcohol al momento del accidente, una línea de investigación que se sigue activamente. El caso fue registrado como homicidio culposo en la comisaría de la ciudad.

¿Quién era Aline Cristina Dalmolin?

Aline, de 41 años, era una reconocida influencer digital en la región de Balneário Camboriú. Con una comunidad de más de 46 mil seguidores en Instagram, compartía frecuentemente momentos de su vida personal, su día a día y promocionaba marcas locales. Su muerte conmocionó a sus seguidores y a la comunidad digital, que la recordaba por su carisma y su activa presencia en las redes sociales. El hecho fue ampliamente cubierto por medios regionales como SIC TV y Record TV, evidenciando el impacto de la noticia.

Reacción en redes y un duelo colectivo

La noticia de su fallecimiento se esparció rápidamente por las redes sociales, generando una ola de condolencia y tristeza. Centenares de seguidores y amigos inundaron sus publicaciones más recientes con mensajes de despedida y apoyo a la familia. Entre las reacciones más comentadas estuvo la de su amiga, la conductora del vehículo, quien desde su perfil en redes escribió un desgarrador mensaje: "Perdóname, mi hermana. Te amo", acompañado de una foto de ambas.

