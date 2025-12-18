Chepa Candela: ¿Boda en puerta? Crecen los rumores sobre un nuevo matrimonio de Mariángel Ruiz

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenaaas, buenaaas!!!... Y hoy jueves, como todos los días ¡y todos los jueves!, aquí me tienen ¡al pie de mi ultramoderna “computer”! para batirles lo más calientico de la movida farandulera de nuestros lares… y zonas aledañas, donde las tramoyas, los bretes, rollos, brollos y tretas ¡están a la orden del “day”!...

Mariángel Ruiz

Yyy a la voz de ¡¡paaarrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarle que aunque no ha terminado de hacerlo público (Porque notorio ya es) MARIÁNGEL RUIZ y su actual pareja, Irvin Peña, director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño, el compromiso de ambos dos ¡es un hecho!...y, dizque, están “cocinando” muy seriamente el proyecto de lanzarse al agua a comienzos del año entrante y seguir “felices, comiendo perdices” con una relación que, al parecer, se compenetra cada día más, por lo que nada tendría de raro que decidan sellarla ¡como lo manda la ley!...”Chepa, la idea de casarse está en el camino de convertirse en realidad, pues los dos están demasiado enamorados y será en el primer trimestre del 2026 cuando se concrete, eso puedes anotarlo con toda seguridad. Pronto anunciarán su compromiso”, me soltó una fuente estrechamente ligada a la animadora y exMiss Venezuela, quien comparte aquello que dice que “a la tercera va la vencida”, pues les recuerdo, por si se les olvidó, que Mariángel Ruiz ya se ha casado dos veces, siendo la última con el actor Carlos Felipe Álvarez, matrimonio que “duró lo que un suspiro en un chinchorro”…

Sofía Vergara

Yyy siguiendo en esa misma onda romanticona, mis repetidoras internacionales” se reportan desde los predios de “Gran manzana” para reconfirmarme lo que era un secreto a voces: SOFÍA VERGARA volvió a enamorarse, empate que quería mantener en secreto total para ver cómo marchaba… y que se consolidara un poco más… ¡Perooo no aguantó las ganas! Y fue ella misma quien lo echó “pa´la calle”, revelando estar ¡como loca! Por su querubín, al que le lleva una morena de años, pues el susodicho, de nombre Douglas Chabbot tiene 39…y ella 53…O seaaa, 14 años de por medio…¡Síii, señores!...La susodicha, que estuvo siete años casada con el Joe Manganiello (¿Les suena ese nombrecito?) de quien se divorció en 2023, después de siete años de matrimonio, ya se cansó de dormir íngrima y sola…aunque tuvo por ahí algunos flirteos que no llegaron a ninguna parte, como el que sostuvo con el famoso cirujano Justin Saliman, al que se sacudió de encima “más rápido que inmediatamente”…el caso es que la estrella colombiana decidió darse otro chance, tal como fue reseñado en nuestras páginas faranduleras de la edición de ayer, la noticia que llega ahora de los lares neoyorkinos es que Sofía Vergara, también quiere casarse…y la palabra matrimonio se está dejando sonar entre ellos… y lo hará al lado de su nuevo “papirruqui”, quien, para más datos, es un exitoso empresario norteamericano logado al mundo dl “fashion”…

Ana Cecilia Leal

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que la que anda “bañada en agua de rosas” es la periodista ANA CECILIA LEAL; (La compañera de Osman Aray en el programa mayamero “Se pone caliente”) pues agarró full centimetraje en la prensa internacional con el rumrum(Hasta ahora es solo eso) de que podría convertirse en el nuevo “pasatiempo” de Christian Nodal, quien, según se comentó, le tiene el ojo puesto desde que lo entrevistó en los pasillos de un hotel de Las Vegas y con el que, supuestamente, se intercambió número telefónico…y el cantante mexicano, ique, le ha mandado varios “guasasitos” como muestra de que estaría interesado en ella…Ujum…¿Será verdura el apio?...A mi no me extrañaría para nada, porque el susodicho es un mujeriego de marca mayor…y aunque está casado con la cantante Angela Aguilar, no puede ver que una falada le pase por delante…¿Se convertirá la fablistana venezolana en otra de sus víctimas?...¡A mí me late!...

