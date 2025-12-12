Chepa Candela: Alicia Machado enfrentaría una "tremenda demanda" de Dayana Mendoza y Stefanía Fernández por injuria y calumnia

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jelou, jelooouuuu!!! Nuevamente aquí me tienen ¡y aquí me tendrán!, en este raudo tecleo que los mantiene al "dei" con lo más "niu" del acontecer farandulero..., de aquí, de allá… y más allaita…

Alicia Machado

Yyy arrancando con el parling, les bato que la ALICIA MACHADO (¡¡Suussstooo!!) deberá amarrarse bien esas pantaletas, pues tal como se los adelanté ayer, los runrunes de que Dayana Mendoza y Stefanía Fernández podrían meterle ¡tremenda demanda!, están creciendo como la espuma…y aunque han guardado “silencio sepulcral” ante los groseros y desmedidos ataques de la susodicha, una fuente cercana a ambas dos se reportó con esta Chepa para comentarme que la posibilidad de que la lleven a tribunales por injuria, al calificarla de “Damas de compañía” y referirse a ellas en términos aún más despectivos…Ahora parece que la única manera en que Dayana y Stefanía le responderán a la Machado, será a través de un litigio penal…en la que esta última podría salir ¡con las tablas en la cabeza! Por andar de malandra y malhablada…

Jacqueline Aguilera

La que sí le respondió fue JACQUELINE AGUILERA, quien, al reaccionar a las agresiones verbales de La Machado hacia sus excompañeras, también llevó lo suyo y, por decir lo menos, la llamó frustrada y fracasada… Y la exMiss Mundo, que agarra candela rápido, enseguida le replicó con esta perla: “Ella lo queda, es lástima”… ¿Ustedes se imaginan cuando estas dos se tropiecen, pero to person”… ¡¡Auuuxuilioooo, Socooorrooo!!... Volarán tacones, extensiones y pestañas… porque la ex Miss Mundo, que tampoco es ninguna “perita en dulce”, no se deja… y aunque no tiene el mismo estilo marginal de la Alicia Machado, callada no se le queda a nadie… A este atajaperro ¡no hay que perderle la pista! Pues por lo que se ve, el rollo “pica y se extiende”… ¡¡Suuussstooo!!…

Christian Nodal

Yyy ustedes recuerdan que en pasadas columnas les bato que el CHRISTIAN NODAL le puso el mojo a la periodista Ana Cecilia Leal, que comparte con Osman Aray la conducción del programa “Se pone caliente”?...¿Lo tienen fresco?...Bueno, desde los predios mayameros se reportaron mis repetidoras internacionales para contarme que el cantante mexicano ha seguido llamando a la fablistana venezolana, a quien “no le gusta, pero le entretiene”…y no es que estén empatados…yo no he dicho eso, pero el hecho de que la esté contactando da a entender de que el susodicho va por ella…Me cuentan que su “costilla”, Angela Aguilar carga aquellos ojos pelaos, vigilando a su marido “no vaya a ser cosa”…y le pone los cachos…

