¡Prepara el paraguas! Inameh prevé incremento de lluvias en 10 estados para las próximas horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que para este 10 de diciembre se prevé incremento de lluvias.

Al respecto, el Inameh precisó que el día se presenta con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones; se espera un incremento significativo de la cobertura nubosa a partir de la tarde.

Por lo que se generarán lluvias o chubascos de intensidad variable en al menos 10 entidades venezolanas.

Inameh prevé incremento de lluvias en 10 estados para las próximas horas

El pronóstico del Inameh detalla cómo evolucionará el clima a lo largo del día.

Durante la mañana, la mayor parte del país tendrá cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

No obstante, se reportan mantos nubosos que generarán lluvias o lloviznas dispersas al sur de Delta Amacuro, este de Monagas, sur de Bolívar y oeste de Amazonas.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche según el Inameh?

Mientras que para la tarde y noche el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología espera un incremento de la cobertura nubosa que traerá precipitaciones de intensidad variable al norte de la Guayana Esequiba, Monagas, Anzoátegui, Sucre, noreste de Guárico, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, este de Falcón y sur de Zulia.

El Inameh no descarta la posibilidad de lloviznas dispersas en la Región Central.

Por otra parte, sobre la Gran Caracas, se estima nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas dispersas en Miranda a primeras horas de la mañana; se estima un incremento de la nubosidad en horas de la tarde con lloviznas dispersas.

