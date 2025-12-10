Pan dulce navideño saludable de Karlos Arguiñano: sabor tradicional sin harina ni azúcar

Cuando llegan las fiestas de Navidad, muchos disfrutamos de un buen pan dulce, pero a veces los ingredientes tradicionales como las harinas refinadas y azúcares en exceso, no resultan lo más saludable. Por eso, existe una versión más ligera y nutritiva del pan dulce: sin harina común ni azúcar procesada.
Esta alternativa permite seguir disfrutando del sabor festivo sin cargar con “calorías vacías”, ideal para quienes cuidan su alimentación, tienen alguna restricción dietética o simplemente quieren algo más saludable.
Para este caso, en lugar de usar harina de trigo y azúcar refinada, esta receta emplea harina de almendras, frutas, nueces y grasa saludable, logrando un pan dulce con sabor tradicional pero más sano.
Pan dulce navideño
Ingredientes para 8 porciones
200 g de harina de almendras
3 huevos
2 cambures maduros
150 g de arándanos
100 g de nueces picadas
50 ml de aceite de coco
1 cucharada de polvo de hornear
1 cucharada de esencia de vainilla
1 cucharada de canela en polvo
Una pizca de sal
Preparación
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Engrasa un molde rectangular con un poco de aceite de coco para que no se pegue.
- En un bol grande, mezcla los ingredientes secos: harina de almendras, levadura, canela y sal.
- Añade las nueces picadas para que queden bien distribuidas.
- En otro recipiente, bate los huevos hasta que estén espumosos.
- Incorpora los cambures machacadas, el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una preparación cremosa.
- Vierte la mezcla húmeda sobre la mezcla seca y une con una espátula.
- Añade los arándanos con cuidado, tratando de no aplastarlos.
- Pasa la mezcla al molde preparado.
- Hornea entre 30 y 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.
- Deja enfriar antes de cortar.
- Si quieres, puedes decorar con ralladura de naranja o más arándanos para un toque navideño, y acompañar con té o café.
¡Buen provecho!
