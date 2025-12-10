Gastronomía

Pan dulce navideño saludable de Karlos Arguiñano: sabor tradicional sin harina ni azúcar

Postre navideño nutritivo, liviano y apto incluso para dietas restringidas en carbohidratos

Por Mónica Silva Cárdenas
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 07:00 am
Foto: Freepik

Cuando llegan las fiestas de Navidad, muchos disfrutamos de un buen pan dulce, pero a veces los ingredientes tradicionales  como las harinas refinadas y azúcares en exceso, no resultan lo más saludable. Por eso, existe una versión más ligera y nutritiva del pan dulce: sin harina común ni azúcar procesada.

 

Esta alternativa permite seguir disfrutando del sabor festivo sin cargar con “calorías vacías”, ideal para quienes cuidan su alimentación, tienen alguna restricción dietética o simplemente quieren algo más saludable.

 

Para este caso, en lugar de usar harina de trigo y azúcar refinada, esta receta emplea harina de almendras, frutas, nueces y grasa saludable, logrando un pan dulce con sabor tradicional pero más sano.

 

Pan dulce navideño

Ingredientes para 8 porciones

200 g de harina de almendras

3 huevos

2 cambures maduros

150 g de arándanos

100 g de nueces picadas

50 ml de aceite de coco

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharada de esencia de vainilla

1 cucharada de canela en polvo

Una pizca de sal

Foto: Freepik

Preparación

- Precalienta el horno a 180 °C.

- Engrasa un molde rectangular con un poco de aceite de coco para que no se pegue.

- En un bol grande, mezcla los ingredientes secos: harina de almendras, levadura, canela y sal.

- Añade las nueces picadas para que queden bien distribuidas.

- En otro recipiente, bate los huevos hasta que estén espumosos.

- Incorpora los cambures machacadas, el aceite de coco y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una preparación cremosa.

- Vierte la mezcla húmeda sobre la mezcla seca y une con una espátula.

- Añade los arándanos con cuidado, tratando de no aplastarlos.

- Pasa la mezcla al molde preparado.

- Hornea entre 30 y 35 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo este salga limpio.

- Deja enfriar antes de cortar.

- Si quieres, puedes decorar con ralladura de naranja o más arándanos para un toque navideño, y acompañar con té o café.

 

¡Buen provecho!

 

Miércoles 10 de Diciembre - 2025
