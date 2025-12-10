Horóscopo del 10 de diciembre: Siempre tienes la elección

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor todo poderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas e irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: Guarda silencio y no digas nada. Hay que ser prudente y no emitir ningún juicio. Es sumamente valioso quedarse tranquilo y posponer cualquier actividad importante. Estás bajo las influencias negativa de una oposición con Mercurio. Todo lo que expreses en estos momentos será tomado en tu contra y es mejor no complicarse la vida. Suéltate y relájate por un buen tiempo hasta que el cielo este más positivo para ti.

GÉMINIS: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

CÁNCER: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

LEO: Todo se puede complicar porque tienes activa una cuadratura con Mercurio. Seguramente pasarás momentos difíciles por estar hablando de más. Trata de guardar silencio, no hables mal de algunas personas. Evita comentarios negativos y evadir los chismes. Tienes que tener muchísimo cuidado como te expresas, como hablas, como lo dices. Debes cuidar tu imagen y cuidar tus actitudes. No hables mal de nadie.

VIRGO: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy y te bendice con todo su poder, y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

LIBRA: Existe hoy un sextil positivo con Venus. Todo está saliendo muy bien a nivel del amor y las circunstancias así lo hacen saber. Es un momento muy bonito para compartir en pareja y para poder seguir disfrutando de la vida. El amor se hace presente en tu vida y se desborda de pasión. Es importante estar consciente de esta energía y lograr mantenerla siempre activa con grandes beneficios para todos.

ESCORPIO: Es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positivas de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

SAGITARIO: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

CAPRICORNIO: La Luna, te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro, como una gran oportunidad, para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre, debes conectarte con el agradecimiento a Dios, por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas, es el momento de avanzar con seguridad.

ACUARIO: Eres un ser muy emotivo que por lo general está en altas y bajas. Eso se refleja en tu carácter y te complicas con mucha facilidad. Siempre te molestas y no disfrutas de los elementos sencillos que te rodean. En esta oportunidad tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Todo esto causa una inestabilidad que no te hace bien y debes poner de tu parte para mejorar y volver a ser feliz.

PISCIS: Mira de frente y camina en dirección a la luz que estás viendo todas las mañanas. El Nodo Norte te está señalando el camino para que avances y te dejes de quejar en la vida. Ahora queda de tu parte llegar a ser un verdadero vencedor o un perdedor más que no supo valorar los recursos que el Universo le entregó en sus manos. Es el momento de demostrar lo que verdaderamente eres. Tu siempre tienes la elección.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin