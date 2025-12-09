¡Fácil y saludable! Así puedes preparar una torta de naranja y avena con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La avena es un cereal nutritivo rico en vitaminas, minerales, proteínas, antioxidantes y fibras, todos aportan múltiples beneficios para el organismo. De acuerdo a la información publicada en el portal web mejor con salud, el referido alimento regula la azúcar en la sangre, lo cual es indispensable para que la persona mantenga un buen estado de salud.

Por otra parte, la naranja es una fruta cítrica que contiene vitamina c, fibra, potasio, folatos y flavonoides, todos aportan múltiples beneficios para la salud, especialmente para fortalecer el sistema inmunológico.

En ese sentido, existen múltiples opciones de recetas en las cuales la avena y la naranja son las protagonistas, por ejemplo, la torta a base de ambos alimentos es un postre ideal para la merienda cotidiana.

Guía para preparar una torta de naranja y avena

Ingredientes

500 g de harina de avena.

350 ml de jugo de naranja.

4 cucharadas soperas de miel.

5 huevos.

200 g de avena en hojuelas.

Preparación

1- Vierte la harina y el juego en un recipiente. Mezcla ambos ingredientes durante tres minutos.

2- Agrega la avena en hojuelas y la miel a la mezcla. Bate todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

3- Añade los huevos a la mezcla y bate todos los ingredientes durante dos minutos.

4- Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.

5- Retira la torta del horno y déjala enfriar durante 10 minutos.

6- Desmolda la torta y decórala a tu gusto.

En definitiva, la torta de avena y naranja es fácil de preparar, además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

