Así lucen los pesebres anti ICE en EEUU: iglesias activan una particular forma de protesta

Varias congregaciones en Texas, Illinois y Massachusetts usan la tradición navideña para protestar contra las redadas migratorias y la separación de familias. Las iglesias recrean el nacimiento de Belén con figuras de la Sagrada Familia encarceladas, ausentes o envueltas en papel de aluminio.

Esta acción generó una división de opiniones, entre ellas ha provocado el rechazo de la Arquidiócesis de Boston y de directivos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes consideran la protesta un uso político inapropiado.

¿Cómo muestran las iglesias su rechazo a las redadas migratorias?

Las iglesias muestran su rechazo a las redadas migratorias a través de pesebres simbólicos que reflejan la situación de los inmigrantes. En la Iglesia Metodista Oakland en Dallas, Texas, por ejemplo, no se encuentran las figuras de María y José dentro del santuario.

En su lugar, se lee un letrero que dice: "ICE estuvo aquí", junto a un pesebre vacío donde no hay un niño. La pastora Isabel Márquez explicó que esto pregunta "¿dónde están?" y la respuesta es que están encarcelados y fuera.

En la Iglesia Lutherean Christ en las afueras de Chicago, Illinois, se encuentra el niño Jesús envuelto en papel de aluminio con las manos atadas.

Además, las figuras de María y José llevan protección contra gas lacrimógeno, y están custodiados por soldados romanos con chalecos de aire. El objetivo es fomentar conciencia sobre la situación que enfrentan los inmigrantes, según el sacerdote de la parroquia Santa Susana.

¿Por qué la protesta provocó una división de opiniones?

La interpretación de Belén provocó una división de opiniones, con algunos fieles y observadores que lo ven como un uso político inapropiado de la festividad. En Dedham, Massachusetts, donde la Sagrada Familia también está ausente con un letrero que refleja que fueron detenidos por inmigración.

La Arquidiócesis de Boston señaló que no solicitó ni recibió su permiso para erguir el nacimiento y afirmó que los objetos sagrados deben utilizarse únicamente para fomentar la devoción a Dios.

¿Qué dijo el director de ICE sobre la instalación?

La instalación en Massachusetts provocó una fuerte reacción por parte del director de ICE en esa región. El director agradeció a la Arquidiócesis por posicionarse en contra de esta instalación.

El directivo federal afirmó que se trata de una narrativa contra las fuerzas de la ley que es peligrosa y extremista. A pesar de las críticas, las congregaciones continúan con su acto de denuncia.

