¿Por qué un reporte afirma que Kristi Noem está “al borde” del despido? Esto respondió la Casa Blanca

El gobierno de Estados Unidos enfrenta una nueva tormenta política después de que la Casa Blanca desmintió un informe que afirmaba que el presidente Donald Trump consideraba destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La administración reaccionó con firmeza para frenar la versión que rápidamente generó especulación en Washington y tensó el ambiente dentro del gabinete.

Casa Blanca rechaza el reporte y apunta a “fake news”

El conflicto estalló tras la publicación de MS Now, que citó a un funcionario anónimo asegurando que Noem estaba en una “situación muy delicada” y que Trump evaluaba removerla desde enero.

De acuerdo con el reporte, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, encabezaba los esfuerzos para presionar su salida.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió de forma categórica. Señaló que “todo es falso” y afirmó que la secretaria desarrolla “un excelente trabajo” al ejecutar la agenda presidencial.

Acusó al medio de fabricar narrativas que “no son ciertas”, mientras que desde el propio Departamento de Seguridad Nacional la subsecretaria Tricia McLaughlin ridiculizó el informe y lo comparó con historias sobre Big Foot.

A pesar del rechazo oficial, MS Now insistió en que dentro de la Casa Blanca existen voces inconformes con la estrategia de expansión de centros de detención bajo la supervisión de Noem.

Según la cadena, algunos gobernadores también habrían expresado molestias por la respuesta federal ante desastres naturales en sus estados.

Las fuentes anónimas incluso mencionaron un posible reemplazo: el gobernador saliente de Virginia, Glenn Youngkin.

Noem respalda vetos migratorios y endurece el discurso

El artículo surge en un momento en el que la secretaria de Seguridad Nacional apoya de manera activa el plan de Trump para imponer nuevas prohibiciones de viaje a ciudadanos de más de 30 países. Noem afirmó que el presidente continúa evaluando a qué naciones aplicará las restricciones.

Además, defendió públicamente su postura de línea dura frente a la inmigración al recomendar un veto total a países cuyos migrantes, según su visión, representan un riesgo para la seguridad pública.

Señaló que ciertos extranjeros “agotan recursos federales” y aseguró que Estados Unidos no debe permitir el ingreso de personas que “pongan en peligro a nuestros héroes”.

Su mensaje final, breve y contundente, reflejó la retórica más dura de la administración: “NO LOS QUEREMOS. NI UNO”.

