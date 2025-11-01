Kristi Noem ignora petición del gobernador Pritzker en Illinois: no paran las redadas en Halloween

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de Halloween en Chicago se encuentra marcada por la incertidumbre y el temor en la comunidad inmigrante. El jueves 30 de octubre, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, pidió formalmente al gobierno federal un alto a las redadas migratorias.

Los operativos, parte de la operación "Midway Blitz", se han intensificado en Chicago, justo durante el fin de semana de Halloween. El gobernador buscaba que las familias pudieran celebrar sin temor a ser detenidas mientras acompañan a sus hijos a pedir dulces.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno federal ante la petición?

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, rechazó categóricamente la solicitud de Pritzker. Noem calificó la petición como “vergonzosa” y dejó claro que los operativos continuarán.

“No, no estamos dispuestos en absoluto a poner en pausa ningún trabajo que hagamos para mantener seguras a las comunidades”, afirmó Kristi Noem. Luego de sus declaraciones, el miedo se ha extendido entre padres y madres que temen salir a la calle.

¿Por qué el gobernador Pritzker pidió una pausa en los operativos?

El gobernador había solicitado la pausa tras incidentes recientes que afectaron a la comunidad. El más notorio fue el uso de gases lacrimógenos durante un operativo del ICE en el vecindario de Old Irving Park, mientras se realizaba un desfile de Halloween.

“Ningún niño en Estados Unidos debería ser obligado a inhalar gases lacrimógenos mientras pide dulces”, declaró Pritzker. Una madre, que mantuvo su identidad en reserva, opinó que “es inhumano, porque se están metiendo con los niños”.

¿Cómo afecta esta situación a las familias inmigrantes?

La negativa de la DHS ha obligado a muchas familias a cambiar sus planes. Una madre relató su angustia: “No planeamos salir, pero mi niña está muy ilusionada. Vamos a ver cómo compensarlo para que ella sienta que es su día”.

El temor a ser detenidos mientras celebra una de las fechas más esperadas del año es real. Los operativos continuos de ICE han desatado una ola de angustia que obliga a muchos a permanecer en casa.

