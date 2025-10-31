Café de calidad en EEUU: descubre la lista de las mejores cadenas y cafeterías drives-thrus

Suscríbete a nuestros canales

Tomar café es toda una experiencia para los fanáticos de esta bebida, desde la calidad del mismo, su preparación y hasta la experiencia pueden influir en la apreciación de los comensales, por esta razón te traemos la “crema y nata” de los mejores lugares en Estados Unidos (EEUU) para consumirlo.

Esta vez el USA Today 10BEST ha publicado unos rankings de gran interés para aquellos que no pueden vivir sin su dosis matutina de café.

Empecemos hablando de las cadenas más apreciadas, las cuales son ideales para aquellos que tienen que estar en constante movimiento por sus exigencias del día a día y pueden aprovechar la accesibilidad que ofrecen sus diversas ubicaciones.

Las mejores cadenas de café en EEUU

Posición 10: Dunkin'

Posición 9: Starbucks

Posición 8: Black Rock Coffee Bar

Posición 7: Saxbys

Posición 6: Dutch Bros Coffee

Top 5:

5to lugar: Peet's Coffee

Este café atrae a legiones de fanáticos en todo el mundo que se han enamorado de su Major Dickason's Blend, el cual se describe como “rico, complejo y con cuerpo”.

Además, está disponible por compra en línea y en sus acogedoras cafeterías.

4to lugar: The Coffee Bean & Tea Leaf

Esta es una de las más antiguas, ha estado en funcionamiento desde 1963.

Además de los clásicos bien elaborados, esta marca prepara muchas bebidas creativas, desde cafés con leche, helados con azúcar morena y flat whites de mantequilla para galletas, hasta cafés helados de chocolate blanco y cervezas frías vietnamitas.

3er lugar: Scooter's Coffee

Es conocido por solo tostar del 10% superior de los granos de café de especialidad del mundo.

Además, es reconocido por su exclusivo Caramelicious combina espresso con salsa de caramelo, leche espumosa y crema batida.

Scooter's también ofrece sustitutos de lácteos, por lo que hay algo para todos en su menú.

2do lugar: Biggby Coffee

Biggby Coffee tiene más de 400 sucursales y ofrece una excelente variedad de bebidas artesanales de café y té.

Se pueden tomar brebajes como un “Snow Bear Latte con chocolate blanco y avellana” o chocolate caliente Cocoa Carmella hecho con salsa de chocolate y caramelo, junto con todos los sospechosos habituales con cafeína.

1er lugar: Kaldi's Coffee

Este destaca por tener un enfoque en bebidas a base de espresso y cafés de origen único, sus tiendas son el lugar perfecto para tomar un americano y un burrito de desayuno antes de comenzar el día.

Conozca los mejores drives-thrus de café

Hay quienes tienen vidas muy aceleradas y no pueden quedarse a disfrutar de sus cafés con total tranquilidad, requieren que la atención sea sencilla, rápida y, por supuesto, desde sus vehículos.

En este sentido, estos son los drives-thrus más apreciados:

Posición 10: Aroma Joe's

Posición 9: Caribou Coffee

Posición 8: The Human Bean

Posición 7: Dunkin'

Posición 6: Starbucks

Top 5

5to lugar: Black Rock Coffee Bar

Es una cadena de café de rápido crecimiento, conocida por sus audaces bebidas especiales y creativas y bebidas con infusión energética.

La marca ha construido una base de fanáticos leales a sus bebidas de alta calidad.

Cada tienda combina bebidas de café clásicas con un ambiente acogedor y un servicio rápido.

4to lugar: Dutch Bros Coffee

Dutch Bros ofrece algo para cada estado de ánimo: cafés con leche clásicos, café negro aromático, bebidas de temporada e incluso opciones llenas de proteínas.

Tienen más de 30 bebidas congeladas y mezcladas, que van desde el Picture Perfect, con caramelo y una llovizna de chocolate, hasta el Annihilator, un breve de chocolate y nueces de macadamia que puede satisfacer a los golosos más fuertes.

3er lugar: Scooter's Coffee

Ahora es una de las cadenas de autoservicio más grandes del país.

Sus clientes reciben una pegatina de cara sonriente con su taza de café, lo que simboliza el servicio rápido y cortés que la acompaña.

Además, puedes ganar puntos por bebidas gratis con su programa de fidelización de clientes.

2do lugar: Ziggi's Coffee

Esta es una empresa nacional de cafeterías de autoservicio dedicada a servir bebidas de alta calidad con rapidez, consistencia y un toque personal.

Puedes encontrar desde clásicos del café artesanal, hasta bebidas exclusivas y una línea de bebidas refrescantes.

Indican que cuenta con un servicio conveniente y acogedor que hace que cada parada sea memorable.

1er lugar: Brew Coffee

Se destaca como una conveniente cadena de cafeterías para llevar que se ha vuelto cada vez más popular.

Es conocida por mezclar una variedad de bebidas premium con calidad, con baristas que trabajan con velocidad y precisión.

Su menú presenta una variedad de favoritos, como el Blondie (breve de caramelo y vainilla) y el Brunette (moca de avellana y caramelo), entre otros.

7 Brew se está expandiendo rápidamente con casi 500 ubicaciones en varios estados.

