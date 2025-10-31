Día de Muertos en Nueva York: sepa a dónde ir si quiere celebrar esta importante fecha, conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Muertos es una celebración que los mexicanos han extendido en Estados Unidos (EEUU) y que es percibida con aprecio y honrada, sobre todo las ciudades en dónde destaca la población latina, en esta oportunidad le diremos qué actividades puede disfrutar si reside en Nueva York.

En esta ciudad es seguro que la tradición del Día de Muertos se celebra de forma muy diversa y vibrante bajo ciertos eventos principales y otros más localizados, por condados.

Si no desea quedarse en casa y aprovechar esta fecha del año especial para disfrutar en comunidad con un despliegue que asegura diversión, cultura, gastronomía y mucho más.

Celebraciones principales para el Día de Muertos 2025

Día de Muertos en Lincoln Center: en el Atrio David Rubenstein (Lincoln Center)

Con ofrenda comunitaria y actuaciones de orquestas (como Pasatono), la actividad permite a la comunidad experimentar la tradición honrando a sus ancestros.

Esta actividad ha estado activa desde el 29 de octubre y se reforzará este 1 y 2 de noviembre, de 10:00 am a 9:00 pm.

Ofrenda en Flatiron NoMad: en la plaza Norte de Flatiron (23rd y Broadway).

Se exhibe una gran instalación de arte público, incluyendo un marco fotográfico temático de Calaveras de Azúcar de la artista Blanka Amezkua, y un altar comunitario.

La exploración es gratuita y está activa desde este viernes 31 de octubre al 2 de noviembre.

Celebración de Mano a Mano: en la Iglesia de San Marcos en el Bowery (131 E 10th Street).

Se trata de una celebración descrita como “vibrante” que incluye un altar comunitario, en el que se invita a las personas a llevar fotos de sus seres queridos fallecidos.

Habrá música en vivo, presentaciones de danza y un mercado de arte popular mexicano. La entrada es gratuita.

La cita es este sábado, 1 de noviembre, y Domingo, 2 de noviembre. Desde aproximadamente las 12:00 pm y hasta las 5:00 pm.

Este destaca como el evento más tradicional y culturalmente significativo.

Súper Sábado - Día de los Muertos Celebration: en el Museo del Barrio (1230 5th Avenue).

Es un evento gratuito y abierto a todo público, incluye pintura facial de calaveras, danzas tradicionales y presentaciones en El Teatro.

Este sábado, 1 de noviembre, de 12:00 pm a 6:00 pm.

Actividades anunciadas en algunos condados:

Brooklyn

Celebración en Sunset Park: domingo, 2 de noviembre, a partir de la 1:00 pm. Con altar comunitario, música y presentaciones de danza en Sunset Park.

Proyección de Películas: Biblioteca Kings Bay (3650 Nostrand Ave). Con proyecciones gratuitas de películas familiares como Coco y El Libro de la Vida.

Queens

Artesanía y Talleres: Biblioteca de South Jamaica (108-41 Guy R. Brewer Boulevard). Con taller para crear imanes de calaveras de azúcar.

Bronx

Proyecto de Arte Familiar: Casa Wave Hill (4900 Independence Avenue). Un día completo de actividades familiares, de 10:00 a 5:00 pm, que incluyen un "Proyecto de Arte en Familia" para que los niños creen sus propias piezas y lectura de cuentos sobre la tradición.

