Descubre los secretos del Día de los Muertos 2025 en Los Ángeles: los eventos más esperados del año

Suscríbete a nuestros canales

Cada 1 y 2 de noviembre, miles de familias en Los Ángeles se reúnen para honrar la memoria de sus seres queridos con flores, velas y ofrendas llenas de color.

Esta festividad, que mezcla raíces indígenas y rituales católicos, se ha transformado en una de las expresiones culturales más queridas y vibrantes del sur de California.

Durante el Día de los Muertos, los altares cobran vida con cempasúchil, pan de muerto, veladoras, fotografías y los platillos favoritos de los difuntos.

Más que un homenaje, la celebración representa un puente espiritual entre generaciones, un recordatorio de que la muerte no borra los lazos del amor.

En Los Ángeles, la tradición se vive con desfiles, arte, danza y música en espacios públicos emblemáticos.

Altares, danzas y arte en cada rincón de la ciudad

El Parque Gloria Molina abre sus puertas con una exposición de 19 altares hasta el 2 de noviembre. Este domingo se realizará una ceremonia con danzantes aztecas y un cierre musical a cargo de Lupita Infante.

Por su parte, Hollywood Forever vuelve a ser el epicentro de la celebración más icónica del sur de California.

El 1 de noviembre, su cementerio se llenará de color con decenas de altares, espectáculos y tres sesiones que se extenderán hasta la madrugada.

Celebraciones familiares, procesiones y catrinas

El muelle de Santa Mónica ofrecerá actividades gratuitas los días 1 y 2 de noviembre, con ballet folclórico y mariachi al atardecer.

En La Plaza de la Calle Olvera, los visitantes podrán recorrer altares desde las 10:00 a.m. y disfrutar, por la tarde, de presentaciones culturales y talleres para niños.

El Parque del Centro Cívico del Este de Los Ángeles celebrará el 1 de noviembre con una procesión, música, arte y puestos gastronómicos desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.

El cementerio Forest Lawn (en Glendale, Covina Hills, Cypress y Cathedral City) ofrecerá un evento especial el 2 de noviembre al mediodía, con catrinas, alebrijes, títeres y mariachi en vivo.

Finalmente, Canoga Park cerrará la jornada con su tradicional fiesta desde las 10:00 a.m., con desfiles, concurso de catrinas, música y un ambiente familiar que promete mantener viva la esencia del Día de los Muertos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube