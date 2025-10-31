Halloween en Washington D. C.: los mejores locales para disfrutar de la festividad

Suscríbete a nuestros canales

Con motivo de la celebración de Halloween, la capital estadounidense y sus zonas aledañas ofrecen una serie de actividades temáticas que transforman la temporada de terror en oportunidades de encuentro social y romántico.

Los residentes y visitantes de Washington D.C., Maryland y Virginia tienen acceso a una programación diversa que abarca desde coctelería inmersiva y recorridos fantasmales, hasta proyecciones de cine de culto y eventos de teatro interactivo.

Estos planes combinan el espíritu de la fiesta con actividades de alto interés, haciendo de este Halloween un evento importante para el sector del entretenimiento.

Eventos

El portal El Tiempo Latino publicó una lista de eventos que podrán disfrutarse hasta finales de mes con motivo del Halloween:

Bares Pop-up Temáticos : Puttery en Penn Quarter se convierte en el "Laboratorio de Cócteles de Frankenstein" (hasta el 7 de noviembre) con bebidas de neón y efectos especiales (aproximadamente $22). Nightmare on the Avenue en Alexandria ofrece cocteles especiales como “Pumpkin Pie Hazing” y “Stitched & Salted”, con una decoración que simula un carnaval embrujado.

: Puttery en Penn Quarter se convierte en el "Laboratorio de Cócteles de Frankenstein" (hasta el 7 de noviembre) con bebidas de neón y efectos especiales (aproximadamente $22). Nightmare on the Avenue en Alexandria ofrece cocteles especiales como “Pumpkin Pie Hazing” y “Stitched & Salted”, con una decoración que simula un carnaval embrujado. Recorridos de fantasmas históricos: La "Original Ghost and Graveyard Tour" en Alexandria ($15) guía a los participantes por historias paranormales en Old Town. La "Ghosts of Georgetown walking tour" (desde $39) recorre casas históricas y la icónica escalinata de la película El Exorcista.

La "Original Ghost and Graveyard Tour" en Alexandria ($15) guía a los participantes por historias paranormales en Old Town. La "Ghosts of Georgetown walking tour" (desde $39) recorre casas históricas y la icónica escalinata de la película El Exorcista. Proyecciones de cine de terror: Suns Cinema en Mount Pleasant presenta clásicos como The Psychic y Halloween (entradas a $12). Las proyecciones gratuitas al aire libre incluyen Ghostbusters en Union Market y The Addams Family en el UDC Amphitheater.

Suns Cinema en Mount Pleasant presenta clásicos como The Psychic y Halloween (entradas a $12). Las proyecciones gratuitas al aire libre incluyen Ghostbusters en Union Market y The Addams Family en el UDC Amphitheater. Espectáculos dramáticos y de culto: Drunk Shakespeare Society escenifica Drunk Dracula (hasta el 9 de noviembre, $49-$149), una obra donde los actores beben en escena. El Lincoln Theatre presenta The Rocky Horror Picture Show con un elenco en vivo (31 de octubre, $45-$57).

Drunk Shakespeare Society escenifica Drunk Dracula (hasta el 9 de noviembre, $49-$149), una obra donde los actores beben en escena. El Lincoln Theatre presenta The Rocky Horror Picture Show con un elenco en vivo (31 de octubre, $45-$57). Festivales y tallado de calabazas: El Late Harvest Festival en Calico (Blagden Alley) ofrece la oportunidad de pintar calabazas y disfrutar de cocteles calientes (gratis). Nalls Produce en Fairfax organiza una sesión de tallado de jack-o’-lanterns el 1 de noviembre.



La lista oficial de sitios y eventos ofrece un panorama claro y conciso para quienes buscan planes originales en la región, asegurando que las opciones de bares temáticos, paseos históricos y funciones de cine y teatro cumplan con las expectativas.

