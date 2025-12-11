Aerolínea Estelar anuncia rutas aéreas para la temporada alta: horarios y frecuencias disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Aerolínea Estelar anunció sus nuevos horarios y frecuencias de vuelo para diversas ciudades del país, buscando facilitar la movilidad de los pasajeros durante la temporada alta.

La programación, publicada a través de sus redes sociales, detalla las conexiones claves y las horas de salida y llegada para que los viajeros puedan planificar sus traslados con anticipación.

Esta nueva oferta incluye rutas frecuentes a centros importantes y destinos turísticos, además de vuelos especiales para una región específica durante las fiestas de fin de año y principios de enero.

Vuelos especiales a San Antonio del Táchira

Para la temporada que va desde el 8 de diciembre hasta el 18 de enero, se programaron vuelos especiales hacia y desde San Antonio del Táchira.

Los miércoles hay una salida matutina desde Caracas a las 07:00 a.m. y un regreso desde San Antonio a las 09:30 a.m.

Los viernes la conexión es vespertina: sale de Caracas a las 6:30 p.m. y regresa a las 8:30 p.m.

Además, el lunes 15 de diciembre habrá un vuelo extra con el mismo horario nocturno del viernes.

Conexiones con Porlamar y Maracaibo

Los destinos de la Isla de Margarita y Maracaibo cuentan con varias opciones semanales:

Porlamar tiene vuelos desde Caracas los jueves, viernes y domingos. Los regresos son los jueves y dos opciones los domingos (mañana y noche).

Maracaibo ofrece vuelos desde Caracas casi todos los días: lunes, miércoles, jueves, domingo (noche) y martes, viernes (noche). Los regresos a Caracas son matutinos de lunes a viernes y por la mañana los miércoles y sábados.

También hay un vuelo directo San Antonio del Táchira - Porlamar todos los sábados.

Frecuencias a ciudades centrales y orientales

Otros destinos importantes mantienen una actividad constante:

Puerto Ordaz: se conecta con Caracas los lunes, miércoles, viernes (mañana), martes y jueves (tarde). Los regresos tienen horarios escalonados para cubrir la mañana y la tarde.

Barinas: dispone de vuelos de Caracas de lunes a viernes en la mañana y un vuelo los domingos a mediodía. El regreso sigue el mismo patrón.

Santo Domingo del Táchira: esta ruta es diaria, con una salida desde Caracas a las 12:10 y un regreso a las 2:10 p.m.

Santa Bárbara del Zulia: conecta con Maracaibo los miércoles y sábados en la mañana.

