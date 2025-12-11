Fatal incidente cobra la vida de un trabajador de Corpoelec: realizaba el mantenimiento de un transformador

Suscríbete a nuestros canales

Un trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) murió trágicamente, luego de recibir una descarga eléctrica, cuando revisaba un transformador.

De acuerdo con el reporte del comunicador Dexcy Guédez, el obrero, quien quedó identificado como Fermín Romero, de 42 años de edad, murió en horas de la tarde de este miércoles, 10 de diciembre.

Realizaba el mantenimiento de la red electrica de Corpoelec

Se pudo conocer que el infortunado recibió una fuerte descarga eléctrica mientras revisaba el transformador en un conocido motel, ubicado en la avenida Juan Bautista Arismendi, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

Según los informes Romero era trabajador de Corpoelec y se encargaba de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en la red eléctrica de alta tensión cuando ocurrió la tragedia.

El obrero era residente de la población de El Macho, en el municipio Gómez.

Recuperan el cuerpo de la víctima

La trágica escena quedó registrada en videos, los cuales circularon rápidamente en las redes sociales y causaron la preocupación de los usuarios.

En los audiovisuales, se puede observar que el cuerpo de Romero quedó suspendido en la parte alta de un poste, sobre el transformador que revisaba.

Posteriormente, funcionarios de los organismos de seguridad rescataron sus restos y aseguraron la zona a la espera de las autoridades pertinentes.

Hasta el momento, la directiva de Corpoelec no se ha pronunciado sobre el fatal incidente.

Se espera que en las próximas horas las autoridades revelen la versión oficial de lo que ocurrió.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube