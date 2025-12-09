El amplio historial delictivo de ladrón sorprendido en Walmart: entró varias veces a la tienda para robar electrodomésticos

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 52 años de edad, fue sorprendido en medio de un intento de robo en una sucursal de la popular cadena de tiendas Walmart. El ladrón cuenta con un largo historial delictivo.

El detenido responde al nombre de Juan Tomás Soliz, quien intentó salir de la tienda con varios artículos electrónicos.

De acuerdo con el reporte de El Mañana, en pocos minutos, Soliz entró tres veces al a tienda departamental e intentó salir con distintos electrodomésticos de cocina de la marca Ninja.

Sin embargo, los trabajadores de seguridad lo sorprendieron y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades para detenerlo.

El hombre tenía una larga carrera delictiva

Tras su aprehensión, los oficiales descubrieron que Soliz tenía varias órdenes de aprehensión por otros robos y por allanar vehículos; además de una larga carrera delictiva y de ingresos a prisión.

El ladrón quedo bajo arresto tras su incursión en la tienda ubicada sobre la carretera 83 Sur o Camino a Zapata, en Laredo, Texas (EEUU).

Se pudo conocer que cerca de las 10:00 de la noche de este domingo, 7 de diciembre, los encargados de la División de Prevención de Pérdidas, entregaron a los patrulleros municipales al sospechos, así como los videos de seguridad en los cuales se le pudieron observar los momentos cuando ingresó a la tienda, con la intención de llevarse los productos electrónicos.

La investigación sobre Soliz reveló que estaba solicitado por la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, por meterse a vehículos y robar objetos dentro de estos.

Medidas drásticas contra robos en Walmart

Entre enero y mayo de 2024, se registraron más de 500 incidentes relacionados con robos en tiendas Walmart, muchos directamente vinculados con el mal uso de las cajas automáticas. En ese mismo periodo, se registraron al menos 108 arrestos por estas situaciones.

Debido a esta situación, la cadena minorista retiró las estaciones de autopago en varias tiendas, con la intención de reducir filas, mejorar la eficiencia y ahorrar recursos operativos.

Sin embargo, se pudo conocer que los sistemas de autopago habían provocado importantes pérdidas económicas, estimadas en unos 3.000 millones de dólares al año, equivalentes al 1% del ingreso, según datos de Gitnux.

Las pérdidas se atribuyeron a errores de uso y a prácticas fraudulentas cometidas por algunos clientes y empleados.

Como parte de las medidas antirobos, a finales del año pasado, Walmart lanzó un programa piloto de cámaras corporales para empleados como método para combatir robos e incidentes violentos que incrementaron en distintas sedes de EEUU.

