¡Golpe millonario en Miami! Incautan cocaína valorada en $28 millones: tres dominicanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

La Guardia Costera de Estados Unidos (EEUU) incautó más de 3.500 libras de cocaína, valoradas en aproximadamente $28 millones, tras una inspección rutinaria en Miami Beach.

El decomiso es el mayor realizado por la estación desde 1995. Tres hombres, contratados en República Dominicana, fueron arrestados y acusados de contrabando. La operación destaca la prioridad de proteger las fronteras marítimas contra el tráfico ilícito de drogas.

¿Cómo descubrió la Guardia Costera el contrabando de cocaína?

El descubrimiento ocurrió el pasado martes, cuando la tripulación de un escampavías del Servicio Guardacostas de EEUU abordó una embarcación de pesca deportiva de 65 pies llamada Best Bet. Inicialmente, realizaban una inspección rutinaria de seguridad en las aguas cercanas a Government Cut.

El cuerpo de seguridad maritima descubrió que la embarcación no se había registrado ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y escoltaron el barco a la base. Durante una inspección posterior, un perro policía alertó sobre la presencia de narcóticos a bordo.

¿Qué cantidad de drogas encontraron y quiénes fueron arrestados?

Tras una revisión exhaustiva, las autoridades encontraron compartimentos ocultos con más de 1.000 paquetes de cocaína. El peso total se estimó en aproximadamente 3.715 libras, con un valor en la calle de unos $28 millones.

El teniente Matthew Ross, comandante de la Estación de Miami Beach del Servicio Guardacostas, declaró: "Este es el mayor decomiso de cocaína en una estación de lanchas pequeñas desde 1995".

¿Cuál fue la operación de contrabando que revelaron los acusados?

Tres hombres fueron arrestados a bordo del Best Bet: el capitán Joseito Díaz de Oleo y los tripulantes Erasme Catalino Paulino Rodríguez y Alexander Villavicencio Jiménez. Dos de ellos revelaron detalles de la operación a las autoridades, según el informe del arresto.

Los hombres fueron contratados en la República Dominicana para recuperar la embarcación en Miami y llevarla a un lugar cerca de las Islas Turcas y Caicos. Se les ofreció $100.000 dólares para llevar la cocaína a Miami, donde cargaron bolsas de lona con la droga, almacenándola en compartimentos ocultos.

¿Qué advertencia emiten las autoridades de CBP?

Andy Blanco, director ejecutivo de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, Región Sudeste, enfatizó la colaboración intergubernamental. "Desmantelar el contrabando marítimo de narcóticos de esta manera demuestra el poder del trabajo en equipo para proteger a nuestra nación", dijo Blanco.

El director emitió una advertencia clara a los criminales: "Se debe advertir a los contrabandistas que todo nuestro equipo gubernamental está vigilando y que serán capturados".

La Guardia Costera afirma que proteger las fronteras marítimas del tráfico ilícito de drogas es una de sus principales prioridades.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube