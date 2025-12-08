Niño venezolano cruelmente asesinado por su madre y padrastro: prisión sin derecho a fianza para los responsables

Suscríbete a nuestros canales

Un niño venezolano, de apenas cuatro años, fue violentamente asesinado por su madre y un hombre, con quien la mujer mantenía una relación.

De acuerdo con los reportes del caso, los presuntos responsables, quienes quedaron identificados como Bárbara Ysmar y su novio Juan David Rivera Cadena, ambos de origen venezolano, abandonaron el cuerpo del infante en una playa.

Según el reporte de El País, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en Almería, dicto la prisión provisional, contra la madre del niño de cuatro años presuntamente asesinado el pasado miércoles en la localidad almeriense de Garrucha, así como para la pareja sentimental de ella.

Violencia física y sexual contra la víctima

Ambas personas fueron detenidas poco después de que la Guardia Civil encontrase el cadáver con signos de violencia física y sexual en una playa de la localidad de Garrucha.

El cuerpo sin vida del infante se localizó en una zona rocosa del litoral el pasado miércoles, cerca de las 11:30 de la noche.

Su familia había denunciado la desaparición del niño unas horas antes, después de que la madre les enviara mensajes extraños.

A través de redes sociales, habían pedido la colaboración ciudadana para su localización, pero también habían llamado al servicio de Emergencias 112 Andalucía. Tras recibir el aviso, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en el que participó la Policía Local de Garrucha, Protección Civil y la Guardia Civil.

El primer objetivo fue peinar las playas de la localidad. En su reporte, la madre indicó que había pasado la tarde con su hijo en esa zona, antes de su desaparición.

Madre y su pareja detenidos por asesinato del niño venezolano

La madre del pequeño, quien tiene 21 años y presenta cinco meses de embarazo, fue interrogada por agentes de la Guardia Civil minutos después; posteriormente, quedó bajo arresto.

Horas más tarde, los oficiales localizaron a la pareja sentimental de la joven; ambos quedaron bajo custodia, sin derecho a fianza, en diferentes dependencias policiales.

El cuerpo del niño fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Almería, donde se practicó la autopsia para determinar las causas del fallecimiento del niño.

Los resultados preliminares revelaron que se habían encontrado “signos de violencia física y sexual”. En esas horas también se supo que el hombre arrestado, presenta una orden de alejamiento tanto de la ella como de su hijo.

La medida había sido acordada el pasado 20 de octubre por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer.

Los detenidos quedaron en disposición judicial. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, acordó el ingreso de los acusados en prisión provisional.

