Nueve meses de prisión: venezolano Julio Marcano irá a la cárcel por estos cargos

La Primera Fiscalía Provincial Penal del Santa, en Perú, logró que el Poder Judicial declare fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Julio Marcano (31).

Venezolano Julio Marcano irá a la cárcel por estos cargos

De acuerdo con el reporte oficial, Marcano es investigado como presunto coautor del delito de extorsión y por tenencia ilegal de municiones en el marco de las investigaciones por los cinco disparos registrados el 11 de noviembre de 2025 en una barbería ubicada en Chimbote.

La fiscal provincial Jhuly Mori Leon señaló que, según la investigación, el agraviado (J. D. A. P., de 22 años) había recibido mensajes extorsivos vía WhatsApp el 9 de noviembre de 2025, donde se le exigía el pago de S/ 100 semanales a cambio de no atentar contra su vida.

Dos días después, el 11 de noviembre, dos hombres en motocicleta llegaron al frontis de la barbería donde trabajaba el agraviado y realizaron los disparos hacia el interior del local.

La intervención de efectivos de la Policía de Turismo y la Depincri Chimbote permitió ubicar al investigado Julio Marcano en actitud sospechosa en la zona.

Evidencia encontrada

Al momento de la intervención, los agentes encontraron varias pruebas clave en posesión de Marcano:

Una bolsa con hierba y tallos, que se corroboró era cannabis sativa (marihuana). Se extrajo de su ropa interior un manuscrito dirigido al agraviado y firmado por el grupo criminal "Los Espartanos".

Además, el venezolano mostró voluntariamente su celular, donde se hallaron conversaciones en un grupo llamado "La Familia" con contenido criminalístico vinculado al caso.

Con estos elementos probatorios, la fiscal Mori sustentó el pedido de prisión preventiva, que fue acogido por el Poder Judicial.

Marcano deberá afrontar el proceso privado de su libertad mientras continúan las diligencias para esclarecer su participación en el hecho.

