Dictan condena contra venezolana herida por el ICE: la jueza le prohíbe acercarse a zonas de prostitución

El tribunal federal de Oregon resolvió la situación jurídica de Yorlenys Zambrano, quien resultó herida de bala el pasado 8 de enero durante un operativo de la Patrulla Fronteriza en Portland.

La procesada, que realizó su comparecencia mediante videollamada desde Tacoma, Washington, llegó a un acuerdo legal que le permite permanecer en libertad dentro del estado de Oregon bajo un régimen de vigilancia, sin cumplir tiempo adicional en prisión, aunque sujeta a restricciones de movilidad y ubicación.

Antecedentes del incidente armado

Los hechos que involucraron a Zambrano ocurrieron en el estacionamiento de un complejo médico cuando agentes federales interceptaron el vehículo donde viajaba.

Según los informes judiciales, el conductor del automóvil, Luis Nino Moncada, realizó maniobras de retroceso que impactaron la unidad de los oficiales, lo que provocó que uno de los agentes abriera fuego.

La investigación del FBI no ha reportado la existencia de videos de vigilancia que registraran el momento exacto de la confrontación, en la cual tanto la mujer como el conductor resultaron heridos de bala.

Restricciones y presuntos nexos

Además de la libertad condicional, la jueza federal Stacie Beckerman impuso a la mujer la prohibición de acercarse a sectores donde se realicen actividades relacionadas con la prostitución, citando arrestos previos por dicho cargo:

"Usted debe cumplir con los requisitos de toque de queda y reportar su ubicación de manera constante. Se le ordena mantenerse alejada de áreas donde se lleven a cabo actos de prostitución como parte de su acuerdo de libertad".

Informes del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que la sentenciada y su acompañante ingresaron ilegalmente al país entre 2022 y 2023, y las autoridades policiales de Portland indicaron que presuntamente ambos poseían "algún nexo" con la organización delictiva venezolana conocida como el Tren de Aragua.

