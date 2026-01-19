Redadas ICE 18 de enero: reportan más 20 de arrestos en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desplegado un intenso operativo de vigilancia y capturas en diversas localidades del sur de California durante las primeras semanas de enero.

Las acciones se han concentrado principalmente en los condados de Los Ángeles y San Bernardino, donde oficiales federales han intervenido en zonas comerciales, tribunales y áreas residenciales. Según los informes de las agencias de seguridad, estas movilizaciones buscan localizar a personas con registros judiciales pendientes, aunque las actividades han afectado también a trabajadores de distintos sectores.

En ciudades como Ontario, Jurupa Valley y el Distrito de la Moda en Los Ángeles, se observaron despliegues de agentes que bloquearon el tránsito para realizar las inspecciones. Estas acciones han provocado una respuesta inmediata de la Junta de Supervisores de Los Ángeles, que busca prohibir que los edificios del condado sean utilizados para estos fines migratorios.

Persecuciones en zonas de trabajo

En localidades como Montebello y Downey, los operativos de ICE han generado situaciones de alta tensión. Se reportó que en Montebello, oficiales utilizaron escaleras para seguir a trabajadores por los techos de las viviendas, mientras que en Downey, los residentes del área intervinieron para evitar la detención de dos jardineros.

El Distrito de la Moda también fue escenario de bloqueos con vehículos sin matrícula, lo que provocó que vendedores y obreros textiles abandonaran sus puestos de trabajo para evitar ser interceptados por la decena de agentes presentes.

Detenciones en comercios y calles

Los patrullajes han llegado hasta los estacionamientos de grandes tiendas y paradas de vendedores ambulantes en San Bernardino y el Inland Empire. El pasado viernes, un grupo de oficiales enmascarados realizó un arresto en el patio de una casa cercana a un negocio de construcción en la calle 21 de San Bernardino.

Asimismo, se confirmaron capturas de vendedores de fruta en la avenida Meridian y de personas que salían de la corte local. Estas tácticas han sido criticadas por autoridades locales de Los Ángeles, quienes señalan que el uso de máscaras por parte de los federales podría estar incumpliendo normativas estatales.

