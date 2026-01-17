Costo de vida en California 2026: El salario real para calificar como clase media

Suscríbete a nuestros canales

Al mirar hacia el 2026, la idea de "clase media" de California ha dado un giro dramático, requiriendo ahora ingresos que en otros estados serían considerados de nivel alto.

Alcanzar el sueño californiano hoy en día exige más que un simple trabajo decente; requiere una estrategia financiera sólida para enfrentar la inflación constante y los implacables costos de vivienda.

¿Cuánto se necesita ganar para ser de clase media en California?

Según un análisis reciente de Secret Los Angeles, para ser clasificada como clase media en California en 2026, una familia necesita generar un ingreso anual de entre $61.269 y $183.810. Este rango sitúa el ingreso familiar medio en el estado en unos $91.905 al año.

Cualquier hogar que gane menos de $61.269 cae en la categoría de "bajos ingresos", mientras que aquellos que superan los $183.810 son considerados de "ingresos altos".

Sin embargo, la riqueza es una cuestión de perspectiva: la misma fuente señala que, debido al alto costo de vida, incluso las familias que ganan un cuarto de millón de dólares podrían calificar para ciertos tipos de asistencia financiera en zonas específicas.

El "impuesto California": vivienda y servicios al alza

Vivir en el Estado Dorado viene con un costo oculto que puede afectar seriamente tu bolsillo.

Según datos de la Transparency Foundation, citados por Secret Los Angeles, un hogar promedio de tres personas gasta alrededor de $29.753 más al año solo para cubrir necesidades básicas en comparación con el promedio nacional.

Las estadísticas son bastante impactantes:

Vivienda: Es un 124% más cara que la media de Estados Unidos.

Servicios públicos: Los californianos desembolsan un 34% más.

Comestibles y ropa: Los precios superan el estándar nacional en un 14% y 13% respectivamente.

La clase media varía según el condado de California

No es lo mismo ser clase media en el Valle Central que en la Bahía. En ciudades como San Diego, el ingreso medio se sitúa en $121.500, mientras que en áreas como San Francisco, Oakland y Berkeley, el rango superior para la clase media se eleva hasta los $232.000 anuales, según proyecciones de Comercio Today.

A pesar del aumento del salario mínimo estatal a $16.90 por hora a partir de enero de 2026, de acuerdo con El País US, el poder adquisitivo sigue enfrentando desafíos. Para muchos trabajadores, este ajuste apenas logra cubrir el aumento en el precio de la gasolina y los seguros.

