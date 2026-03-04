Activan jornada gratuita para pacientes con cataratas en el hospital Domingo Luciani: fechas y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Oftalmología del Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, anunció la realización de una jornada especial de evaluación oftalmológica.

La actividad, que se realizará el viernes 06 y sábado 07 de marzo, está dirigida exclusivamente a ciudadanos mayores de 60 años que presenten patologías oculares específicas, informó la Dirección General de Salud del IVSS a través de su cuenta en Instagram.

Proceso de registro

El hospital implementó un sistema de inscripción previa de carácter obligatorio para gestionar el flujo de pacientes, debido a que los cupos para la actividad son limitados.

Los interesados deben completar un formulario de triaje diseñado para recopilar datos personales y antecedentes médicos antes de acudir a la sede del Servicio de Oftalmología.

El procedimiento de registro consta de dos pasos:

Escaneo de un código QR dispuesto en las piezas informativas del hospital. Llenado del formulario digital con la información clínica requerida.

¿Qué pacientes serán tratados en este operativo?

La convocatoria técnica establece criterios de selección estrictos para los asistentes. Según la información oficial del centro hospitalario, solo se evaluarán pacientes que tengan diagnóstico previo de Cataratas.

Asimismo, la institución descartó para este operativo a los pacientes que padezcan diabetes, glaucoma o enfermedades de la retina.

