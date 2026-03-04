Delitos

Se hacía pasar por general para pedir alimentos en comercios: así operaba en en el mercado de San Martín

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 11:30 pm
Un sujeto de 60 años identificado como José Jhonny Manrique  Mendoza fue detenido en el mercado de San Martín en la ciudad de Caracas por hacerse pasar por General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para pedir alimentos a comerciantes.

De acuerdo a un video publicado por el periodista Román Camacho, Manrique también se hacía pasar por funcionario activo del despacho de la Presidencia de la República y durante la aprehensión se encontraba solicitando combos de alimentos a locales en la ciudad alegando que venía de parte de la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez usando distintivos falsos. 

Aunado a eso, los comerciantes hicieron la denuncia y cuando los funcionarios se hicieron presentes el sujeto intentó huir pero fue detenido. 

Objetos incautados

Al momento del procedimiento se le fue incautado

  • Carnet INPRE de abogado.
  • Cédula de identidad
  • Carnet de docente universitario
  • Portacarnet alusivo a la Vicepresidencia y PDVSA
  • Vehículo del sospechoso con una hoja que usaba como Uso Oficial del Despacho de la Presidencia. 
  • Parches militares de la GNB y Redill Capital.

 

 

Miércoles 04 de Marzo - 2026
