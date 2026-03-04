Se hacía pasar por general para pedir alimentos en comercios: así operaba en en el mercado de San Martín

Suscríbete a nuestros canales

Un sujeto de 60 años identificado como José Jhonny Manrique Mendoza fue detenido en el mercado de San Martín en la ciudad de Caracas por hacerse pasar por General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para pedir alimentos a comerciantes.

De acuerdo a un video publicado por el periodista Román Camacho, Manrique también se hacía pasar por funcionario activo del despacho de la Presidencia de la República y durante la aprehensión se encontraba solicitando combos de alimentos a locales en la ciudad alegando que venía de parte de la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez usando distintivos falsos.

Aunado a eso, los comerciantes hicieron la denuncia y cuando los funcionarios se hicieron presentes el sujeto intentó huir pero fue detenido.

Objetos incautados

Al momento del procedimiento se le fue incautado

Carnet INPRE de abogado.

Cédula de identidad

Carnet de docente universitario

Portacarnet alusivo a la Vicepresidencia y PDVSA

Vehículo del sospechoso con una hoja que usaba como Uso Oficial del Despacho de la Presidencia.

Parches militares de la GNB y Redill Capital.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube