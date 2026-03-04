¿Un doble o cirugía? La insólita teoría sobre Jim Carrey que obligó a su manager a hablar

Suscríbete a nuestros canales

El 26 de febrero, Jim Carrey subió al escenario del histórico teatro L'Olympia de París para recibir un César Honorífico por su trayectoria. Lo que debía ser una noche de homenaje se convirtió en el epicentro de una de las polémicas más insólitas del año: una ola de rumores que aseguraba que el verdadero Carrey no estaba allí.

El misterioso rostro

La ceremonia transcurrió con normalidad. Carrey, de 64 años, ofreció un emotivo discurso íntegramente en francés, dedicó palabras a su fallecido padre y recibió una ovación de varios minutos. Sin embargo, cuando las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, la conversación dio un giro inesperado.

Comentarios como "ya no parece Jim Carrey", "no se le puede reconocer" o "tiene los ojos de otro color" inundaron plataformas como X y TikTok. Algunos usuarios señalaron cambios en sus facciones, especialmente alrededor de los ojos y pómulos, y sugirieron que podrían ser el resultado de cirugías estéticas. Pero la teoría que más fuerza cobró fue otra: la del doble.

La hipótesis conspirativa planteaba que el "verdadero" Carrey había fallecido años atrás y había sido reemplazado por un clon o un imitador. El hecho de que el actor hubiera mantenido un perfil bajo desde su semi-retiro —con apariciones esporádicas como su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de 2025— añadió leña al fuego.

El maquillador que avivó la llama

La especulación alcanzó su punto máximo cuando el reconocido maquillador drag británico Alexis Stone —cuyo nombre real es Elliot Joseph Rentz— publicó en Instagram una serie de imágenes. En ellas mostraba una máscara de látex hiperrealista, una peluca con el corte de pelo exacto de Carrey y una dentadura postiza muy similar a la del actor. El mensaje que acompañaba las fotos no podía ser más sugerente: "Alexis Stone como Jim Carrey en París".

Stone, conocido por sus transformaciones extremas en celebridades, parecía estar atribuyéndose el mérito de haber estado en el lugar del cómico. Aunque algunas de las imágenes parecían generadas por inteligencia artificial, el efecto ya estaba causado: millones de usuarios dieron por hecho que Carrey había sido suplantado.

El desmentido: "Jim Carrey asistió a los Premios César"

Ante la magnitud del revuelo, el entorno del actor decidió romper el silencio. La encargada fue Marleah Leslie, su publicista de toda la vida, quien habló directamente con el portal TMZ. Su declaración fue breve, pero contundente: "Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su César Honorífico".

Gregory Caulier, delegado general de los Premios César, también se pronunció en declaraciones exclusivas a Variety. Calificó los rumores como un "no-tema" y reveló detalles que demostraban la implicación personal del actor en el evento.

"La visita de Jim Carrey se preparó desde el verano pasado. Fueron ocho meses de discusiones constructivas", explicó Caulier. El directivo añadió un dato revelador: "Jim trabajó en su discurso en francés durante meses, consultándome la pronunciación exacta de cada palabra".

Además, Carrey no viajó solo. Lo acompañaron su pareja, su hija Jane, su nieto Jackson y un grupo de doce amigos y familiares cercanos. También estuvo presente su publicista de siempre y su amigo, el director Michel Gondry, con quien trabajó en '¡Olvídate de mí!'.

Una cita con la historia y el amor

Para Caulier, lo importante no era el físico del actor, sino el momento vivido. "Para mí, es un no-tema. Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia, su elegancia", sentenció.

La gala también tuvo un componente personal. Carrey acudió por primera vez en público con su nueva pareja, Min Ah, a quien durante su discurso dedicó unas palabras llamándola su "compañera sublime".

El actor, que en 2022 anunció su retiro del cine para luego regresar en 2024 con 'Sonic 3: La película' —según sus propias palabras, porque "necesitaba el dinero"—, demostró en París que, clon o no, su capacidad para robar reflectores sigue intacta.

