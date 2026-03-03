Becky G celebró su cumpleaños a lo grande en París

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz Becky G celebró ayer su cumpleaños 29 en Paris, ‘la ciudad del amor’, rodeada de seres queridos y su equipo de trabajo. La artista compartió una serie de fotos en sus redes sociales, donde aparece posando de noche frente a la icónica Torre Eiffel, con una frase que dice: “20 something, one last time”, junto a un corazón negro.

Dicha publicación supera los 250 mil likes y está llena de comentarios y felicitaciones por sus seguidores en este día especial. Aunque Becky tiene hoy mucho por celebrar, por su exitosa trayectoria en la música y hasta en Hollywood, tras haber participado en varias películas, la artista ha confesado en una entrevista que no todo ha sido color rosa en su vida, pues también le ha tocado vivir “momentos difíciles”.

“En general, mi relación con el éxito ha cambiado. Empecé siendo una niña. Una niña de 9 años no está trabajando para ser millonaria… mis sueños nacieron para sobrevivir a las circunstancias que vivía mi familia. Eran tiempos difíciles”, dijo Becky G a LOS40, recordando una etapa en la que le tocó ayudar a sus padres para salir adelante.

“La Becky de quince años hasta los veinte sí tenía un número en su mente, un contrato increíble, unos premios que iban a arreglarlo todo. Ahora, siento que el éxito es estar viva. Después de todo lo que he vivido… ufff… el agradecimiento que tengo… me siento tan bendecida e inspirada como nunca”, explicó.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube