Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux celebran su boda en Mónaco con un toque de glamour sobre ruedas

El piloto monegasco Charles Leclerc, figura destacada de Scuderia Ferrari en la Fórmula 1, y su pareja, la creadora de contenido y modelo francesa Alexandra Saint Mleux, contrajeron matrimonio en una ceremonia civil celebrada el 28 de febrero de 2026 en el Principado de Mónaco, antes del inicio de la temporada de F1.

El enlace, que se mantuvo en un perfil privado hasta que los propios protagonistas compartieron imágenes en redes, combinó emociones, detalles elegantes y un toque personal: su perro dachshund Leo participó en las fotos oficiales de la celebración, consolidándose como una de las figuras más adorables del día.

Una ceremonia íntima en casa del piloto

La boda civil se llevó a cabo ante familiares y allegados en Mónaco, la ciudad natal de Leclerc, en un ambiente discreto y reservado, según las imágenes difundidas por el piloto y su ahora esposa en sus cuentas oficiales.

Aunque la pareja había anunciado su compromiso en noviembre de 2025, la celebración oficial de su matrimonio se había mantenido en secreto hasta la publicación de fotografías y videos que capturan el momento en que intercambiaron votos. Las imágenes muestran a Leclerc y Saint Mleux en una vibrante escena con el mar de fondo y sonrisas cómplices tras decir “sí, quiero”.

El ambiente íntimo de la ceremonia contrasta con el crecimiento que ha tenido su relación, iniciada en 2023 y seguida por millones de seguidores alrededor del mundo, quienes celebraron con entusiasmo la unión de la pareja a través de comentarios en redes sociales tras la revelación pública.

El toque especial: Leo y un clásico Ferrari

Uno de los detalles que se volvió viral fue la participación del perro Leo, un dachshund que ha acompañado a la pareja y que incluso formó parte del anuncio del compromiso en 2025 con una adorable ocurrencia usando la mascota como mensajero.

Tras la ceremonia, los recién casados recorrieron las calles del Principado a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, un automóvil clásico valorado en millones de dólares y símbolo del legado de la marca italiana con la que Leclerc corre en la F1. Las imágenes muestran al piloto conduciendo el descapotable rojo con su esposa a su lado, ofreciendo una postal elegante y cargada de estilo.

Este vehículo no solo aportó un toque de glamour a la celebración, sino también una conexión directa con la pasión de Leclerc por Ferrari y su papel como embajador de la escudería en la máxima categoría del automovilismo.

Quién es Alexandra Saint Mleux y el próximo paso

Alexandra Saint Mleux es una modelo e influencer con presencia destacada en redes sociales, estudios en Historia del Arte y una carrera creciente en el mundo de la moda y el lifestyle. Ha acompañado a Leclerc en importantes eventos deportivos y sociales desde que hicieron pública su relación en 2023.

Tras el “sí” civil, la pareja anunció que esta fue solo la primera parte de sus celebraciones nupciales, adelantando una segunda boda más amplia prevista para 2027, donde planean reunir a familiares y amigos cercanos para festejar en un formato más tradicional.

Con esta unión, Leclerc y Saint Mleux consolidan su relación tanto en lo personal como en lo mediático, combinando el glamour del deporte motor con la presencia digital y social de la influencer en el círculo internacional de celebridades.

Contexto: una relación seguida por millones

Desde que comenzaron su noviazgo, la pareja ha despertado la atención de los aficionados de la Fórmula 1 y de la cultura pop, en especial tras la propuesta de matrimonio de Leclerc, que incluyó a Leo con un mensaje romántico grabado en la correa del perro.

La elección de Mónaco para concretar su boda no solo refleja la conexión del piloto con su lugar de origen, sino también el carácter íntimo que quisieron dar al evento, paisajes mediterráneos y símbolos de velocidad y elegancia que acompañaron la jornada.

La Fórmula 1 se prepara ahora para el inicio de su temporada en Australia mientras Leclerc se enfoca en sumar éxitos deportivos junto a Ferrari en su nueva etapa de vida como hombre casado.

