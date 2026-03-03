Suplica por ayuda: hijo del actor Tom Hanks afirma estar atrapado en Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Un viaje improvisado a Medellín se convirtió en una pesadilla para Chet Hanks, el hijo mayor del dos veces ganador del Óscar Tom Hanks y la actriz Rita Wilson. Lo que comenzó como una extensión espontánea de un viaje a Puerto Rico terminó con el artista declarándose "literalmente atrapado" en la capital antioqueña.

"No tengo 'green card' porque soy ciudadano americano"

Según relató el propio Chet en una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, todo comenzó cuando viajó a Puerto Rico para celebrar el cumpleaños de un amigo. Al estar tan cerca, tomó la decisión de "último minuto" de volar a Medellín para visitar a otro amigo llamado Taylor. "A la mierda, ¿suena bien, verdad?", comentó en su publicación.

El problema surgió al intentar regresar. Hanks, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y griega, decidió viajar con su pasaporte helénico. "La razón por la que no usé mi pasaporte americano es porque está a punto de expirar, y a veces no te dejan entrar al país aunque no haya expirado, pero está cerca de hacerlo", explicó el también actor.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto para abordar su vuelo internacional, el personal de la aerolínea le informó de un inconveniente mayor. "Me dijeron que si estoy usando un pasaporte extranjero, necesito una tarjeta de residencia permanente (green card) para poder regresar a Estados Unidos", relató Hanks, visiblemente frustrado. Su respuesta fue inmediata: "¡No tengo green card porque soy ciudadano americano! Y no tengo mi pasaporte americano conmigo".

"Estoy atrapado, pero hay peores lugares"

Tras conocerse el percance, la única solución que vislumbra es acudir a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, ubicada a aproximadamente una hora de vuelo desde Medellín. "No quiero ir a Bogotá. Así que sí, libérenme, ¿saben lo que digo? Libérenme", suplicó entre risas irónicas.

A pesar del drama, el hijo de la famosa pareja de actores ha intentado mantener el sentido del humor: "Claro, hay peores lugares donde quedarse atrapado, pero no tengo ni idea de qué voy a hacer", confesó.

Entre memes de 'Cast Away' y una vida paisa

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con comentarios para el hijo del protagonista de 'Forrest Gump' y 'Náufrago'. Las referencias a la filmografía de su padre no se hicieron esperar. "¡Corre, Forrest, corre desde Colombia!", le escribió un seguidor, mientras que otro bromeó: "Tom Hanks no tiene buena suerte con FedEx", en alusión a la trama de la película de 2000.

Chet ha decidido aprovechar su inesperada estadía en la ciudad de la 'eterna primavera'. El lunes 2 de marzo, compartió en sus historias de Instagram imágenes visitando la clínica odontológica Perfect Smile, donde anunció que se haría un tratamiento de carillas dentales, y también se le vio entrenando en un gimnasio de la cadena Basic Fit, con un mensaje en español que decía: "Estamos bien, no te preocupes" junto a una bandera de Colombia.

Sobriedad, insomnio y reflexiones a las 3 de la madrugada

En su último video, grabado a las 3:46 a.m. desde Medellín, Chet compartió reflexiones más profundas sobre su estado mental y su proceso de sobriedad, del cual celebró recientemente tres años y medio. "Estoy lleno de vida, estoy sobrio, hermano", afirmó, comparándose con el actor Shia LaBeouf, a quien definió como un reflejo de lo que era cuando consumía: un tipo débil. "Cuando estoy sobrio, soy Shia LaBeouf en la alfombra roja", sentenció.

Por ahora, la odisea migratoria de Chet Hanks continúa. Mientras sus abogados y familiares gestionan la solución desde Estados Unidos, el hijo del aclamado actor sigue disfrutando de los encantos de Medellín a la espera de que la embajada en Bogotá pueda "arreglar este lío" y devolverlo a casa.

