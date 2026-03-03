Música

Pedro La Voz presenta el videoclip de su tema "Amor mío"

El cantante venezolano lanzó el video de su nueva salsa romántica el 14 de febrero, grabado en el estado Falcón

Por Danyelis Pereira
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:00 pm

El artista venezolano Pedro La Voz publicó el videoclip de su canción "Amor mío". El lanzamiento se realizó el 14 de febrero a través de sus redes sociales.

Lanzamiento del videoclip

"Amor mío" es una salsa romántica. El video fue grabado en las Cataratas del Chaparral, ubicadas en el estado Falcón. La producción utilizó tomas naturales sin iluminación artificial.

La canción aborda temas relacionados con el amor, la pérdida y la esperanza.

Trayectoria del artista

Pedro La Voz es originario de la parroquia 23 de Enero en Caracas. Ha publicado otras canciones como "La vida es un vacilón", "Muévelo", "La Certeza" y "Desde que te fuiste".

Disponibilidad del material

El videoclip de "Amor mío" puede verse en el canal de YouTube del artista: @PedrodLaVoz.

 

