Alicia Machado revela cómo descubrió su embarazo en plena grabación de telenovela

La actriz y exreina de belleza venezolana Alicia Machado compartió detalles sobre el momento en que confirmó su embarazo, una noticia que recibió mientras se encontraba en la etapa final de grabaciones de la telenovela Amor sin maquillaje.

Durante su relato, explicó que el proceso fue inesperado y que incluso una experiencia previa con un animal le hizo sospechar que algo ocurría, antes de que el resultado médico confirmara la gestación.

Un presentimiento inesperado antes del resultado médico

Machado relató que desde joven practica equitación y que, en medio de las grabaciones, notó una reacción inusual cuando montaba a caballo. Según explicó, alguien cercano le sugirió la posibilidad de que estuviera embarazada debido a ciertos comportamientos fuera de lo habitual.

La actriz señaló que en ese momento no contemplaba esa posibilidad. Sin embargo, decidió realizarse un examen médico.

Un resultado contundente y una decisión personal

Al recibir los resultados, Machado detalló que se encontró con cifras que no entendía inicialmente. Según explicó, los valores habituales rondaban los 600, mientras que su prueba arrojó un nivel cercano a 4.800, lo que indicaba un embarazo avanzado.

Tras conocer la noticia, conversó con el padre de su hija esa misma noche. Aunque tenían planes de matrimonio, la actriz afirmó que tomó la decisión de no casarse embarazada. Señaló que no deseaba celebrar una boda en esas condiciones y optó por postergar cualquier enlace formal.

Su hija, hoy adolescente

De esa relación nació su hija, quien actualmente tiene 17 años. Machado expresó que, con el paso del tiempo, reafirmó su postura respecto a no haber celebrado la boda mientras estaba embarazada.

La también empresaria ha hablado en distintas ocasiones sobre su experiencia como madre y sobre cómo ese momento marcó una etapa determinante en su vida personal y profesional, coincidiendo con una etapa activa en la televisión mexicana.

