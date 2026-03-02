¿Habrá aumento del salario el 1 de mayo? Luis Vicente León aclara rumores este 2 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Crece la expectativa entre los venezolanos ante un posible incremento del salario mínimo en las próximas semanas. Medida que desde gremios y sindicatos laborales consideran urgente para hacer frente a la situación económica actual.

Los recientes acuerdos petroleros entre Estados Unidos y Venezuela se traducen en más dinero a las arcas del Estado, por lo que de cara al próximo 01 de mayo, pudieran estarse anunciando medidas para mejorar el ingreso de los trabajadores.

"Solo habrá aumento de las bonificaciones"

Al respecto, el economista y analista político, Luis Vicente León, no cree que desde el Ejecutivo Nacional se esté planteando un aumento del salario mínimo, que no sufre incremento desde hace cuatro años, y al día de hoy sigue en Bs 130.

"La verdad es que yo no creo que vayamos a ver un cambio tan importante en términos ni de salario (...) no va ser muy distinto a lo que hemos visto en años anteriores ¿Por qué? Bueno, porque el Estado va tener recursos, pero no significa que los tenga", expresó León, durante una entrevista al programa Primera Página de Globovisión.

El también profesor universitario, asegura que de cara al Día del Trabjador, habrá un ajuste en los denominados bonos de guerra y los cestatickets, tal y como ha ocurrido en los últimos años. A su juicio, actualmente las expectativas son altas, pero la realidad es otra.

León cree que para que haya un aumento salarial, primero debe avanzarse a una modificiación de la Ley Laboral.

Al día de hoy, el bono de guerra económica para los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, es de $120 y $112 respectivamente. Mientras que los cestatickets están en $40. Todos estos beneficios anclados a la tasa vigente del BCV.

Fondo para mejorar el ingreso mínimo de los trabajadores

De momento, no hay anuncio oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre un aumento del salario Sin embargo, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ya adelantó el pasado 15 de enero, sobre la creación de un fondo de recursos que estará destinado a la mejora de los ingresos de los trabajadores, dinero que provendrá del petróleo vendido a los Estados Unidos y demás países que se interesen por el crudo venezolano.

En los últimos años, las autoridades venezolanas solo se han limitado a aumentar los bonos a los empleados públicos, así como el beneficio de alimentación (cestatickets). Mientras que, el salario mínimo no se aumenta desde hace cuatro años.

