Inameh reporta: prevén mantos nubosos y lluvias dispersas en estas zonas este 2 de marzo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que durante las primeras horas de este 2 de marzo se esperan condiciones atmosféricas variables en el territorio nacional.

En su reporte correspondiente al tramo de 06:00 a 12:00 HLV, el organismo indicó la presencia de mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable en zonas específicas del país.

Aunque gran parte de Venezuela mantendrá cielos parcialmente nublados o despejados, algunos estados registrarán lluvias dispersas y lloviznas, especialmente en áreas donde la humedad y el relieve favorecen la formación de nubosidad.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el boletín oficial, las precipitaciones podrían presentarse con mayor frecuencia en los siguientes sectores:

Sur del estado Amazonas.

Oeste del estado Apure.

Región de los Andes.

Zonas del estado Zulia.

En estas áreas no se descartan lluvias de intensidad variable, así como lloviznas en sectores montañosos, donde suelen concentrarse nubes de evolución rápida durante la mañana.

Nubosidad observada en reportes matutinos

Los reportes emitidos a las 06:00 y 08:20 HLV reflejaron cielo poco nublado en buena parte del país, alternando con áreas parcialmente cubiertas. Sin embargo, en estados como Bolívar, Amazonas, Apure, Mérida y el sur del Zulia se observó nubosidad asociada a precipitaciones aisladas.

Mientras algunas zonas registran nubosidad activa, el resto del país mantiene estabilidad relativa. En regiones centrales y orientales predominan cielos con nubosidad parcial y amplios períodos de sol.

