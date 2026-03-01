Comer gratis en Florida: estos restaurantes sirven platos calientes en tres sedes

Suscríbete a nuestros canales

La organización Feeding Tampa Bay mantiene operativos sus comedores de servicio completo bajo el concepto de Trinity Cafe.

A diferencia de las distribuciones móviles, estos centros funcionan como restaurantes donde chefs profesionales preparan platos frescos diariamente.

El servicio permite a los usuarios consumir los alimentos en las instalaciones con atención a la mesa o solicitar el menú para llevar, siempre respetando los bloques horarios establecidos por cada restaurante.

Horarios en Nebraska y Feeding Pinellas

Los dos puntos principales de atención concentran su operatividad en una franja de una hora para el servicio de almuerzo. Estas sedes están abiertas a todo público sin necesidad de registros previos o citas:

Café Trinity (Nebraska): Ubicado en 2801 N. Nebraska Ave, Tampa, FL 33602. Atiende de lunes a viernes entre las 11:30 a. m. y las 12:30 p. m. Los fines de semana el horario cambia de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Café Trinity (Feeding Pinellas): Situado en 6330 54th Ave N, St. Petersburg, FL 33709. Su horario de servicio es de lunes a viernes, estrictamente de 11:30 a. m. a 12:30 p. m.

Servicio rápido en Causeway Center

Para quienes se encuentran en la zona industrial o el campus de Causeway, el concepto "El Bistro" ofrece una alternativa de servicio más extendida durante dos días a la semana. Este local se especializa en comidas calientes y bocados rápidos:

Ubicación: 3624 Causeway Blvd, Tampa, FL 33619.

3624 Causeway Blvd, Tampa, FL 33619. Horario de atención: Lunes y miércoles de 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Composición del menú de tres tiempos

El servicio se caracteriza por entregar una comida balanceada servida por pasos, lo que asegura una nutrición completa para los asistentes:

Primer plato (Entrada): Se sirve un plato ligero como ensalada fresca o sopa caliente para iniciar.

Segundo plato (Plato fuerte): Incluye siempre una proteína (carne, pollo o pescado), acompañada de carbohidratos como arroz o pasta y vegetales cocidos.

Tercer plato (Postre): El cierre consiste en una fruta, pudín o un postre horneado.

Recomendaciones para los usuarios

Debido a que el tiempo de operación de las cocinas es limitado, las autoridades de Trinity Cafe recomiendan a los interesados llegar al menos 15 minutos antes de la hora de apertura. No es necesario presentar documentos de identidad ni demostrar niveles de ingresos, ya que el acceso a los alimentos es universal. El cumplimiento de los horarios permite que el equipo de voluntarios pueda organizar la rotación de mesas y la entrega de paquetes para llevar de forma eficiente.

