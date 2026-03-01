Acceda a mamografías gratuitas en Dallas: fechas habilitadas para marzo e inscripciones abiertas

Suscríbete a nuestros canales

En Dallas, Texas, Estados Unidos (EEUU), un reconocido centro de salud realiza jornadas gratuitas en ciertas especialidades, este es el caso de las mamografías para mujeres, descubra los detalles.

Se trata del Hospital Parkland, que ya ofrece y mantiene activas tres fechas para solicitar una cita y recibir atención en el mes de marzo 2026, como lo señala el portal del centro de salud.

Las mamografías son importantes exámenes de salud que pueden mostrar crecimientos en el seno, u otros signos de cáncer de mama, cuando son demasiado pequeños para que el paciente o su médico puedan detectarlos a simple vista.

Se le considera un paso clave para la detección temprana del cáncer.

Las mujeres deben saber que, realizar una mamografía anual, es el mejor método de detección principal para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana.

Después de todo, una detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Quiénes son elegibles para acceder a los exámenes gratuitos?

Se debe recordar que, el centro de salud mamaria del hospital Parkland ofrece mamografías para mujeres que residan en los siguientes códigos postales de Dallas: 75210, 75211, 75215, 75216, 75217, 75241, 75243, 75060 o 75061.

La atención gratuita es para todas aquellas mujeres que tienen entre 40 y 74 años y no se ha hecho una mamografía en los últimos 12 meses.

Entonces, las mujeres elegibles que viven en el condado de Dallas, y están interesadas en realizarse una mamografía sin costo, deben prestar atención al programa que ofrece Parkland.

Nuevas citas para el mes de marzo + Fechas y registro

Las mujeres interesadas en programar su mamografía para alguna de las dos fechas activas en junio, pueden registrarse en los enlaces a continuación:

La próxima cita es el sábado 07 de marzo, desde las 7:00 de la mañana y hasta el mediodía, en el C.V. Roman Health Center, 3560 W. Camp Wisdom, Suite 100, Dallas, 75237.

Puede asegurar su cita en el enlace a continuación: https://acortar.link/5fvq9n.

La segunda está planificada para el sábado 14 de marzo, desde las 7:00 am hasta el mediodía, en el Moody Center for Breast Health, 5151 Maple Ave., Suite 1A, Dallas, 75235.

Puede asegurar su cita en el enlace a continuación: https://acortar.link/0iCmc5.

Sábado 28 de marzo, desde las 7:00 de la mañana y hasta el mediodía, en Me First Health Fair

T.R Hoover CDC, 5106 Bexar St., Dallas, 75215.

Puede verificar si hay disponibilidad en el siguiente enlace: https://acortar.link/GOJKyM.

Por último, aquellas mujeres que requieran programar su mamografía en una fecha diferente, o tiene otras preguntas, pueden llamar al 214-266-3333.

