Oferta laboral: embajada de Estados Unidos anuncia vacantes disponibles ¿cuáles son?

La Embajada de Estados Unidos en Panamá publicó una serie de vacantes laborales dirigidas a personas interesadas en formar parte de su misión diplomática.

Cabe destacar que desde 2021, la sede diplomática eliminó la recepción de solicitudes en físico, por lo que todos los aspirantes deben completar el procedimiento mediante el sistema electrónico habilitado en su portal web.

Cargos actualmente disponibles enla Embajada de EEUU en Panamá

Entre los puestos anunciados se encuentran opciones para distintos perfiles profesionales. Algunas de las vacantes incluyen:

Conductor / Gestor (Chauffeur/Expediter)

Asistente administrativo (Administrative Clerk)

Técnico en mantenimiento de carpintería

Supervisor de mesa de servicio (Service Desk Lead)

Mecánico de generadores

Auxiliar de flota vehicular (Motor Pool Clerk)

Gerente de flota / asistente administrativo

Cómo postularse

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de empleos de la embajada y completar la solicitud a través del sistema ERA (Electronic Recruitment Application). Este es el único canal autorizado para participar en el proceso de selección.

Es importante tomar en cuenta:

Las postulaciones en papel no son aceptadas.

Se debe cumplir con los permisos legales de trabajo en Panamá.

Los requisitos varían según el puesto ofertado.

