“Amor, perdóname”: se vuelve viral por regalar una camioneta tras presunta infidelidad

Suscríbete a nuestros canales

Se vuelve viral por regalar una camioneta tras presunta infidelidad que se convirtió en uno de los episodios más comentados del fin de semana en la ciudad de Coro, Estado Falcón, Venezuela.

Un hombre decidió realizar un gesto público y llamativo para intentar recuperar a su pareja, lo que rápidamente captó la atención de transeúntes y usuarios en redes sociales.

La escena incluyó una camioneta Toyota TRD trasladada en una grúa, decorada con un gran lazo rojo y mensajes visibles en el parabrisas donde el protagonista expresaba arrepentimiento y prometía cambiar.

Frases como “Te amo” y “Estoy arrepentido” destacaban en el vehículo, generando curiosidad y múltiples reacciones.

El despliegue no se limitó al automóvil, y es que, sobre el techo del vehículo se colocó un oso de peluche gigante, lo que aumentó el impacto visual del recorrido por la ciudad.

Según versiones que circulan con fuerza en plataformas digitales, el costoso obsequio habría sido una forma de pedir disculpas tras una presunta infidelidad. Los videos del momento se difundieron rápidamente y provocaron un debate entre quienes consideran el gesto romántico y quienes lo califican como excesivo.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



