Cashea anuncia nuevos beneficios a sus usuarios: conoce de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación de financiamiento Cashea anunció una actualización en su programa de recompensas que permitirá a sus clientes aprovechar mejor los puntos acumulados.

A partir de ahora, estos puntos podrán utilizarse para facilitar compras dentro de la llamada Línea Cotidiana, orientada a cubrir gastos frecuentes del día a día.

¿En qué consiste el nuevo beneficio?

El cambio más relevante es la posibilidad de convertir 50 puntos en un cupón equivalente a dos cuotas dentro de la modalidad de financiamiento cotidiano. Esto significa que los usuarios podrán reducir el impacto inmediato de sus compras utilizando los puntos acumulados por buen comportamiento de pago.

En términos prácticos, el sistema funciona así:

50 puntos equivalen a un cupón.

El cupón cubre el equivalente a dos cuotas en Línea Cotidiana.

Puede aplicarse en comercios aliados autorizados.

Pasos para realizar el canje

El procedimiento para convertir los puntos es sencillo y se realiza directamente desde la aplicación móvil. Para acceder al beneficio, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar al Club Cashea Más. Dirigirse a la sección “Canjes”. Seleccionar el comercio aliado de su preferencia. Confirmar el intercambio de 50 puntos por el cupón.

Una vez generado, el cupón podrá utilizarse en compras bajo la modalidad establecida.

Los cupones podrán usarse en distintos establecimientos aliados que forman parte de la red comercial de la plataforma. Entre ellos se encuentran supermercados y cadenas reconocidas a nivel nacional, lo que permite cubrir compras esenciales.

La empresa recordó a sus usuarios que antes de realizar cualquier canje es fundamental actualizar la aplicación a su versión más reciente. Además, existen límites y condiciones que deben tomarse en cuenta para evitar inconvenientes.

Entre las principales reglas están:

Solo se permite un cupón mensual por cada comercio aliado.

Los cupones tienen una vigencia de 30 días desde su emisión.

El beneficio aplica únicamente dentro de la Línea Cotidiana.

El sistema de puntos forma parte del programa de fidelización de la plataforma, que premia a los usuarios por pagar sus cuotas a tiempo o adelantar compromisos.

Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube