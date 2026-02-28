Calendario Calfresh de marzo 2026: fechas de pago y montos que recibirán los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

Mes a mes el programa de alimentos CalFresh, California, Estados Unidos (EEUU), tiene preparado su calendario de pagos, a continuación, podrá conocer el correspondiente para marzo 2026.

Los interesados deben entender que CalFreesh es la forma en la que funciona el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en el estado.

El programa proporciona ayuda económica mensual para que las personas y familias de bajos ingresos puedan comprar alimentos nutritivos.

En el caso de California, los beneficios se cargan en una tarjeta EBT llamada Golden State Advantage, la cual se puede utilizar para comprar alimentos en supermercados, mercados agrícolas y otros establecimientos que acepten este medio de pago.

Entre los productos permitidos se incluyen frutas, verduras, carnes, lácteos, panes y otros alimentos nutritivos. No se pueden comprar artículos no alimenticios como productos de limpieza, alcohol o tabaco.

Calendario de pagos en California para marzo 2026

Calfresh comenzará a depositar sus beneficios correspondientes a marzo 2026 a partir del 1 del mes, siguiendo su calendario habitual.

Se especifica que los beneficios de CalFresh se emiten durante los primeros 10 días del mes, dependiendo del último dígito del número de caso del beneficiario.

Esto quiere decir que, si el último digito del número de caso del beneficiario es un 1, el día del depósito será el primero de marzo, y así sucesivamente hasta el número 10.

Y señalan que, aproximadamente el 92% de los depósitos se cargan a medianoche del día que corresponde según el número de caso.

Se debe tener en cuenta que, el número de caso se puede encontrar en la mayoría de los documentos emitidos por el condado o en línea a través de la plataforma BenefitsCal, si el beneficiario tiene una cuenta activa.

Según lo establecido:

Terminales que culminan en 1: se depositará el 1 de marzo.

2: con fecha para el 2 de marzo.

3: se depositará el 3 de marzo.

4: se pagará el 4 de marzo.

5: con fecha para el 5 de marzo.

6: depositará el 6 de marzo.

7: se pagará el 7 de marzo.

8: con fecha para el 8 de marzo.

9: se depositará el 9 de marzo.

0: se pagará el 10 de marzo.

Montos que pueden recibir los beneficiarios Calfresh

Estos son los montos máximos a recibir, en casi todo el país, según el tamaño del hogar:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1.183

6 personas: $1.421

7 personas: $1.571

8 personas: $1.789

9 personas: $2.007

10 personas: $2.225

Por cada persona adicional: +$218

