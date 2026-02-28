Freno a las deportaciones en Minnesota: juez bloquea arrestos de refugiados por política de ‘Año Uno’, entienda su alcance

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que marca un límite drástico a las políticas migratorias de la actual administración, el juez federal John Tunheim extendió una orden de protección que impide el arresto y deportación de refugiados que residen legalmente en Minnesota.

El magistrado calificó la reciente estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como un intento de convertir el "Sueño Americano en una pesadilla distópica".

El origen del conflicto: la política del "Año Uno"

La controversia surge tras un memorando del DHS, emitido el pasado 18 de febrero de 2026, documento en el cual la administración interpreta que los refugiados -quienes entran al país con permiso legal- deben regresar a custodia federal un año después de su llegada para que sus solicitudes de residencia permanente (Green Card) sean revisadas.

Esta interpretación permitiría al Gobierno arrestar a decenas de miles de personas que están cumpliendo con la ley.

Sin embargo, el juez Tunheim fue tajante:

“Este Tribunal no permitirá que se utilice una interpretación legal errónea para aterrorizar a refugiados que emigraron bajo la promesa de ser bienvenidos”.

Un caso real que encendió las alarmas

La decisión judicial no es teórica; se basa en incidentes reales. El juez citó el caso de un refugiado identificado como D. Doe, quien fue arrestado en enero tras reportar un accidente de tráfico.

Fue trasladado de inmediato a Texas.

Permaneció "esposado y encadenado" durante 16 horas.

Fue interrogado sobre su estatus y finalmente liberado en las calles de Texas, lejos de su hogar en Minnesota.

"Los refugiados ahora pueden vivir sus vidas sin miedo a que su propio gobierno los arrebate de la calle", declaró Kimberly Grano, abogada del International Refugee Assistance Project a AP.

La reacción del Gobierno

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el DHS emitieron un comunicado conjunto anoche, calificando al juez Tunheim de "activista" y asegurando que la administración busca "erradicar el fraude y proteger la seguridad pública".

El Gobierno sostiene que tiene el derecho legal de detener a estos inmigrantes mientras se verifica su información, aunque no siempre se lleve a cabo el arresto.

Alcance de la medida

A día de hoy, la orden es una medida cautelar preliminar.

Esto significa:

Geografía: solo aplica dentro del estado de Minnesota. Protección: los refugiados en este estado no pueden ser arrestados basándose únicamente en la nueva interpretación del DHS mientras el juicio continúe. Precedente: aunque es local, el fallo envía una señal fuerte a otros estados que podrían presentar demandas similares contra la política nacional.

