Nueva York abre sus escuelas: el requisito que el alcalde Mamdani decidió eliminar y beneficia a inmigrantes

En un esfuerzo por asegurar el derecho universal a la educación y mantener la estabilidad del sistema escolar más grande de Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha lanzado un mensaje claro a las familias de recién llegados: las escuelas públicas son espacios seguros y el estatus migratorio no será un obstáculo para la inscripción.

Un sistema de "puertas abiertas" bajo presión

A pesar de los desafíos logísticos y financieros que enfrenta la ciudad, la administración de Mamdani reafirma su compromiso con la política de "Project Open Arms" (Proyecto Brazos Abiertos).

En sus recientes apariciones y comunicados, el alcalde ha enfatizado que Nueva York sigue siendo una ciudad de inmigrantes y que la educación es la clave para la integración social.

"Es fundamental que nuestros niños estén en las aulas. Queremos que los inmigrantes sepan que esta es su ciudad y que deben aprovechar los servicios de salud, la policía y, sobre todo, las escuelas", afirmó el alcalde en recientes conferencias de prensa, según medios como Chalkbeat y CBS New York.

Privacidad y protección: lo que los padres de Nueva York deben saber

Para aliviar el temor a posibles redadas o acciones de agencias federales, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) ha aclarado sus protocolos de protección.

Según las directrices actuales disponibles en el portal oficial schools.nyc.gov, las escuelas:

No recopilan ni almacenan información sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias.

No permiten el acceso de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las instalaciones escolares, a menos que presenten una orden judicial válida y firmada por un juez, no solo una orden administrativa.

Garantizan la confidencialidad total de los registros estudiantiles bajo las leyes locales y federales.

La Canciller de Educación, Melissa Avilés-Ramos, reforzó este mensaje en una carta enviada a las familias, asegurando que "el derecho de cada estudiante a asistir a la escuela pública es independiente de su origen nacional o religión", según reporta el sitio informativo Chalkbeat New York.

El impacto en la matrícula escolar de Nueva York

La urgencia del llamado de Mamdani se debe a una notable fluctuación en la matrícula.

Según un análisis de datos de la organización Chalkbeat, después de un aumento inicial provocado por la llegada de miles de familias solicitantes de asilo entre 2022 y 2024, algunas escuelas han comenzado a experimentar descensos, en parte por la inestabilidad en la vivienda y las políticas de límite de estancia en refugios (la regla de los 60 días).

Sin embargo, organizaciones como la New York Immigration Coalition (NYIC) y Advocates for Children of New York siguen presionando a la alcaldía para que se eliminen las barreras logísticas —como el transporte escolar para niños en viviendas temporales— de manera que el llamado del alcalde se traduzca en una asistencia escolar efectiva y constante.

Recursos para la inscripción de estudiantes en la Gran Manzana

El proceso de inscripción sigue siendo sencillo. Los padres pueden visitar los Centros de Bienvenida a las Familias (Family Welcome Centers) o realizar el trámite en línea a través de la plataforma MySchools.

No se necesita un contrato de arrendamiento formal para los niños en situación de vivienda inestable (bajo la Ley McKinney-Vento); basta con una declaración jurada de residencia para asegurar un cupo inmediato.

