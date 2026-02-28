Robos en serie contra tiendas 7-Eleven: pareja de ladrones se llevó 10 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja de ladrones se encuentra en la mira de las autoridades tras una serie de robos en distintas tiendas 7-Eleven. Los asaltantes habrían robado más de 10 mil dólares en cigarrillos y dinero en efectivo.

La Policía de Nueva York está en la búsqueda de los sospechosos, por los incidentes ocurridos entre finales de enero y mediados de febrero.

De acuerdo con la publicación de El Diario NY, el Departamento de Policía (NYPD) describió a los sujetos como dos hombres de entre 25 y 30 años, quienes perpetraron al menos cuatro robos.

Revelan modus operandi de los ladrones de 7-Eleven

Su modus operandi se basa en ingresar al local, intimidar verbalmente a los empleados, saltar detrás del mostrador y sustraer cartones de cigarrillos y dinero en efectivo antes de huir a pie.

El primer incidente ocurrió el 26 de enero de este año, en una tienda ubicada en Northern Boulevard, en Queens. Según la policía, los individuos entraron al establecimiento y exigieron al empleado que se dirigiera a la parte trasera del local.

Mientras uno de ellos vigilaba, el otro accedió al área detrás del mostrador y tomó aproximadamente 2.800 dólares en cigarrillos; finalmente, huyeron a pie.

Otro asalto ocurrió el 2 de febrero, cuando los mismos hombres atacaron otra sucursal de 7-Eleven, en Woodhaven Boulevard, también en Queens. En esta ocasión, ordenaron al empleado que no se moviera, saltaron el mostrador para llevarse 5.241 dólares en productos de tabaco.

Robaron más de 10 mil dólares en mercancía y efectivo

Dos semanas más tarde, los presuntos ladrones irrumpieron en otra tienda 7-Eleven, esta vez en Manhattan. Bajo el mismo modus operandi, robaron 1.000 dólares en efectivo de la caja registradora, además de 27 paquetes de cigarrillos.

El episodio más reciente ocurrió el pasado martes, cuando los individuos regresaron a la misma tienda en Woodhaven Boulevard. En esta ocasión se apoderaron de 4.250 dólares en cigarrillos.

De acuerdo con la policía, los robos representan un total de casi 10 mil dólares. Los asaltos en serie generaron preocupación entre los comerciantes locales.

El NYPD pidió a la ciudadanía comunicarse con Crime Stoppers, si poseen alguna información sobre los robos.

