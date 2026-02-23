Mataron a un chofer de minibús y un mototaxista: caen tres venezolanos vinculados con peligrosa banda criminal

Suscríbete a nuestros canales

Tres ciudadanos venezolanos y una mujer argentina resultaron detenidos como presuntos autores de los asesinatos de un chofer de una unidad de transporte colectivo y un mototaxista.

Los incidentes se registraron en la ciudad de Lima (Perú), específicamente en la Región Metropolitana y el Callao, durante el estado de emergencia declarado por las autoridades y extendido para combatir la inseguridad y el crimen organizado.

Mataron a un chofer en frente de sus familiares

En el Cercado de Lima, un grupo de Inteligencia de la Policía Nacional capturó a los presuntos responsables del asesinato de un conductor de la Ruta "B", en la avenida Morales Duárez, crimen ocurrido el pasado martes. Familiares del chofer fueron testigos del asesinato.

Cámaras de seguridad permitieron identificar la moto que los atacantes utilizaron durante el atentado, la cual fue ubicada fuera de una barbería que funcionaría como base de la banda “La Federación”.

Tras cometer el crimen, la organización criminal dejó un mensaje con su nombre y un número de teléfono, en medio de su disputa territorial con la banda “Los Titos”, grupo que también operaba en el Cercado de Lima y cuyos miembros fueron capturados semanas atrás en un búnker.

Tres venezolanos detenidos en una barbería

En el local resultaron detenidos dos hombres venezolanos y dos mujeres, una ciudadana argentina y otra venezolana.

Los implicados, presuntamente, se dedicaban a extorsionar a transportistas y empresarios. Para realizar sus actividades delictivas sin levantar sospechas, se hacían pasar como repartidores “delivery”.

De acuerdo a información policial, citada por el programa Buenos Días Perú, la banda también estaría vinculada al asesinato de un mototaxista, ocurrido durante el mes de enero, en el distrito de Breña.

