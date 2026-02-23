Hallan sin vida a funcionario del Cicpc dentro de su vehículo: identifican al fallecido

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo sin vida de un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se localizó dentro de su vehículo. Habría sido víctima de un crimen violento.

De acuerdo con el reporte de El Regional del Zulia, el hecho se registró en horas de la mañana de este domingo, 22 de febrero, en el municipio San Francisco, estado Zulia.

Identifican al funcionario del Cicpc asesinado

Se pudo conocer que el funcionario, quien se encontraba activo en el organismo de seguridad, quedó identificado como el inspector Kevin Paz.

El cadáver de la víctima se hallaba en el interior de su vehículo particular, una camioneta Chevrolet Tahoe de color gris, la cual se encontraba estacionada a un costado de la carretera.

​El vehículo fue avistado específicamente debajo del distribuidor que conduce hacia la fábrica de cemento Vencemos Mara, en las cercanías de la cabecera del Puente sobre el Lago Rafael Urdaneta y en las adyacencias del Hospital General del Sur.

Presentaba una herida de bala en la cabeza

​El cuerpo presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la región cefálica (cabeza), detalló el medio local en su publicación.

​Tras conocer la situación, los primeros en responder fueron los oficiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), los cuales arribaron a la escena para resguardar las evidencias y cerrar el perímetro.

​Comisiones del Cicpc y compañeros del inspector se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones técnicas correspondientes.

​Hasta el momento, las autoridades no han descartado ninguna hipótesis y las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

