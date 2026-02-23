Conoce las nuevas normativas en el Parque Nacional Morrocoy: incluye multas y sanciones

Suscríbete a nuestros canales

Tras los incidentes registrados en el pasado asueto de Carnaval 2026, Inparques y las autoridades marítimas han oficializado el nuevo Pliego de Normas de Seguridad y Convivencia.

El objetivo es frenar los excesos, reducir la contaminación acústica y proteger el ecosistema de los cayos en el estado Falcón.

Tolerancia Cero al Exceso de Capacidad

El número de personas a bordo debe ser exactamente igual al que indica la Licencia de Navegación.

En esta cuenta se incluye obligatoriamente al capitán y al personal de servicio.

Si no coinciden, la embarcación tendrá restricción inmediata de salida.

Prohibiciones Ambientales y de Orden Público

Para mitigar el daño al ecosistema y la contaminación sónica, queda prohibido:

Materiales de fiesta: Globos, confeti y espumas (altamente contaminantes para las tortugas y peces).

Sonido: Prohibidos equipos de sonido externos o plantas eléctricas adicionales. Solo se permiten los sistemas integrados de la embarcación a volumen moderado.

Mascotas: Queda restringida su presencia a bordo por razones de higiene y seguridad.

Biodiversidad: Prohibido extraer corales, estrellas de mar, conchas o arena. Quien sea capturado molestando a flamencos o corocoras será sancionado.

Seguridad y Horarios

La seguridad es obligación

Chalecos: Uso obligatorio durante toda la permanencia en el agua.

Cierre de jornada: A las 6:00 PM cesan todas las operaciones.

Multa por impuntualidad: Las embarcaciones que lleguen tarde a la marina serán reportadas y recibirán una sanción económica automática de 250€ (o su equivalente en bolívares), para cubrir gastos operativos extraordinarios.

