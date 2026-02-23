Playas

Conoce las nuevas normativas en el Parque Nacional Morrocoy: incluye multas y sanciones

Por Yasmely Saltos
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 11:40 pm

Tras los incidentes registrados en el pasado asueto de Carnaval 2026, Inparques y las autoridades marítimas han oficializado el nuevo Pliego de Normas de Seguridad y Convivencia.

El objetivo es frenar los excesos, reducir la contaminación acústica y proteger el ecosistema de los cayos en el estado Falcón.

Tolerancia Cero al Exceso de Capacidad

El número de personas a bordo debe ser exactamente igual al que indica la Licencia de Navegación.

 En esta cuenta se incluye obligatoriamente al capitán y al personal de servicio.

Si no coinciden, la embarcación tendrá restricción inmediata de salida.

 Prohibiciones Ambientales y de Orden Público

Para mitigar el daño al ecosistema y la contaminación sónica, queda prohibido:

  • Materiales de fiesta: Globos, confeti y espumas (altamente contaminantes para las tortugas y peces).

  • Sonido: Prohibidos equipos de sonido externos o plantas eléctricas adicionales. Solo se permiten los sistemas integrados de la embarcación a volumen moderado.

  • Mascotas: Queda restringida su presencia a bordo por razones de higiene y seguridad.

  • Biodiversidad: Prohibido extraer corales, estrellas de mar, conchas o arena. Quien sea capturado molestando a flamencos o corocoras será sancionado.

 Seguridad y Horarios 

La seguridad es obligación

  • Chalecos: Uso obligatorio durante toda la permanencia en el agua.

  • Cierre de jornada: A las 6:00 PM cesan todas las operaciones.

  • Multa por impuntualidad: Las embarcaciones que lleguen tarde a la marina serán reportadas y recibirán una sanción económica automática de 250€ (o su equivalente en bolívares), para cubrir gastos operativos extraordinarios.

 

Visita nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Nueva York
Estados Unidos
Domingo 22 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América